Blockade an Neckarbrücke

Die Schubboote "Ronja" (hinten) und "Edda" legen in Obrigheim mit einem mit drei Castoren beladenen Transportschiff (Mitte) von der Anlegestelle am Atomkraftwerk ab.

Das Schubboot "Edda" schiebt auf dem Neckar das mit drei Castoren beladene Transportschiff. Die Behälter mit verbrauchten Brennelementen sind für ein Zwischenlager in Neckarwestheim bestimmt.

Atomkraftgegner stoppten mit der Aktion zwischenzeitlich den Transport mit hoch radioaktivem Atommüll per Schiff.

28.06.2017 Bad Wimpfen. Atommüll wird erstmals in Deutschland auf einem Fluss transportiert. Mit ausgedienten Brennelementen und von der Polizei gesichert fährt ein Spezialschiff neckaraufwärts. Gegner formieren sich zum Protest.

Mit einer Protestaktion in Bad Wimpfen (Baden-Württemberg) haben Atomkraftgegner den Schiffstransport mit hoch radioaktivem Atommüll auf dem Neckar vorübergehend gestoppt. Das bestätigte die Polizei.

Vier Aktivisten hatten sich mit einem großen Transparent von einer Brücke abgeseilt. "Speziell geschulte Kräfte sind auf dem Weg, um die Demonstranten loszumachen", sagte ein Polizeisprecher.

Der Transport mit Castor-Atommüllbehältern steht demnach vor Bad Wimpfen. "Es ist aber einige Entfernung zur Brücke, es gibt keinen Blickkontakt", sagte der Sprecher. Das Schiff mit Castor-Behältern hatte am Morgen in Obrigheim Richtung Neckarwestheim abgelegt. In Heilbronn kam es zu einer kleineren Demonstration gegen den Transport. (dpa)