Erhöhter Druck auf Bezirksregierung

Düsseldorf. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nennt die Diesel-Fahrverbote „unverhältnismäßig“. Sie würden gegen das Leipziger Urteil verstoßen, das solche Verbote ausdrücklich unter den Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit gestellt habe.

Von Thomas Reisener, 10.03.2018

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will Diesel-Fahrverbote um fast jeden Preis vermeiden. Sie seien „unverhältnismäßig“ und würden deshalb gegen das Leipziger Urteil verstoßen, das solche Verbote ausdrücklich unter den Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit gestellt habe, sagte Laschet am Freitag vor Journalisten in Düsseldorf. Dies habe er auch der Bezirksregierung Düsseldorf mitgeteilt, die über die Aufnahme von Fahrverboten in den Luftreinhalteplan entscheidet.

Laschet betonte, dass Bezirksregierungen weisungsgebundene Behörden seien. Sollte die Bezirksregierung Düsseldorf ein Fahrverbot verhängen „gäbe es die rechtliche Möglichkeit, das zu untersagen“, sagte Laschet. Der Ministerpräsident betonte, dass der innerstädtische Autoverkehr in vielen Kommunen gar nicht die wesentliche Ursache für die Überschreitung von Grenzwerten etwa beim Feinstaub sei, sondern der Autobahnverkehr und die Rheinschifffahrt. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte Ende Februar Dieselfahrverbote in Städten wie Stuttgart und Düsseldorf grundsätzlich für zulässig erklärt.

In diesen Städten ist die Stickoxidbelastung besonders hoch. Nach Angaben der NRW-Grünen liegen 31 der bundesweit 89 Städte, in denen kritische Werte erreicht werden, in Nordrhein-Westfalen. Bei gleicher Gelegenheit äußerte Laschet Verständnis für die Entscheidung der Essener Tafel, die Ausländern vorübergehend den Zutritt versperrt hatte.

Flüchtlinge sind nach Laschets Auffassung nicht auf die Essensausgabe an Tafeln angewiesen, weil die Unterhaltssätze für Neu-Flüchtlinge in Deutschland ausreichend seien. Flüchtlinge bekämen an vielen anderen Stellen Hilfe. „Die Tafeln sind eigentlich für andere gedacht“, sagte Laschet.