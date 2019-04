Ein Tatverdächtiger aus der Region

11.04.2019 Dortmund. Nach einer rechtsextremen Demonstration in Dortmund hat die Staatsanwaltschaft acht mutmaßliche Neonazis wegen des Verdachts der Volksverhetzung angeklagt. Einer der Verdächtigen kommt aus dem Rhein-Sieg-Kreis.

Acht mutmaßliche Neonazis müssen sich demnächst wegen Volksverhetzung vor dem Landgericht Dortmund verantworten. Die Männer sollen am 21. September vergangenen Jahres bei einer rechtsextremen Demonstration in Dortmund gerufen haben: „Wer Deutschland liebt, ist Antisemit“, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Dortmund am Donnerstag mitteilte. Die Behörde erhob deshalb jetzt Anklage gegen die acht Männer. Sie wirft ihnen Aufstachelung zu Hass gegen in Deutschland lebende Juden vor. Das Strafmaß im Falle einer Verurteilung liegt zwischen drei Monaten und fünf Jahren.

Die Angeschuldigten stammen laut Sprecherin der Anklagebehörde aus Dortmund, Wuppertal, Viersen und Ruppichteroth bei Bonn, einer der Beschuldigten ist 55 Jahre alt, die übrigen sind zwischen 1990 und 1996 geboren worden. Auf die Spur der Männer war die Polizei durch die Arbeit einer Ermittlungskommission gekommen, die auch umfangreiches Videomaterial ausgewertet hatte.

Die Kundgebung in Dortmund mit rund 200 Teilnehmern hatte auch bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil sie kurze Zeit nach den gewaltsamen Ausschreitungen Rechtsradikaler im sächsischen Chemnitz stattfand. Die Dortmunder Polizei geriet anschließend in die Kritik, weil sie nicht härter gegen Teilnehmer des Aufmarsches vorgegangen war. (epd)