Präsidentschaftskandidat in Frankreich

20.01.2017 Berlin. Angela Merkels trifft sich mit dem konservativen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon. Gleichzeitig distanziert sich die Bundesregierung deutlich von der Politik der Rechtspopulistin Marie Le Pen.

Kanzlerin Angela Merkel trifft sich mit Frankreichs konservativem Präsidentschaftskandidaten François Fillon. Beide werden sich zu Inhalten ihres Treffens am Montag im Kanzleramt nicht öffentlich äußern, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Fillon hält am Nachmittag noch einen Vortrag in der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung über den Kurs, den er für Frankreich und Europa einschlagen will.

Seibert wies zurück, dass sich Merkel mit dem Treffen mit Fillon in den französischen Präsidentschaftswahlkampf einmische. Schon früher habe Merkel Kandidaten sowohl der Konservativen als auch der Sozialisten getroffen. Frankreich sei einer von Deutschlands engsten politischen Partner. Ein Meinungsaustausch mit dem Spitzenkandidaten der Republikaner sei Bestandteil der sehr engen Kontakte, die Merkel und die beiden Länder pflegten.

Kein Treffen mit Le Pen vorgesehen

Frankreichs sozialistischen Präsidenten François Hollande empfängt Merkel am 27. Januar im Kanzleramt. Mit ihm will sie über die Zukunft der Europäischen Union sprechen. Konkret geht es um die Vorbereitung der EU-Gipfel am 3. Februar auf Malta und Ende März in Rom. Hollande verzichtet auf eine neue Kandidatur. Seine Partei hat sich noch nicht auf einen Kandidaten geeinigt. Der bekannteste Bewerber ist Ex-Premierminister Manuel Valls.

Als unabhängiger Kandidat tritt Emmanuel Macron bei der Präsidentenwahl im April und Mai an. Er war unter Hollande Wirtschaftsminister und gilt im Mitte-Links-Lager als Hoffnungsträger. Mit der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen will sich Merkel nicht treffen, betonte Seibert. Zwischen der Politik, für die Le Pens Front National stehe und der Politik, für die die Bundesregierung stehe, gebe es „überhaupt keine Berührungspunkte“. (dpa)