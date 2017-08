Interview mit AfD-Spitzenkandidatin

Alice Weidel, promovierte Volks- und Betriebswirtin, ist seit 2013 Mitglied der AfD. 2015 wurde sie in den Bundesvorstand der Partei gewählt. Sie ist Mitglied der Bundesprogrammkommission und leitet den Bundesfachausschuss Euro und Währung. Weidel ist bekennend lesbisch und lebt mit ihrer Lebensgefährtin, einer aus Sri Lanka stammenden Schweizer Film- und Fernsehproduzentin, und deren zwei Söhnen in einer eingetragenen Partnerschaft. Gemeldet ist sie mit Wohnsitz in Überlingen, einen weiteren Wohnsitz hat sie in Biel (Schweiz).