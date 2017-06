Kommentar zur Schulz-Kritik an Angela Merkel

Bonn. Die Vokabel „Anschlag“ ist in Zeiten von Terror grundsätzlich heikel. Jetzt steht der SPD-Chef im Feuer der Kritik, kommentiert GA-Korrespondent Holger Möhle.

Mit Bedingungen in der Politik ist das so eine Sache. Sie engen den eigenen Handlungsspielraum ein. Martin Schulz hat damit jetzt Erfahrungen gemacht. Seine Bedingung: Die Ehe für alle kommt in einen nächsten Koalitionsvertrag, wenn denn die SPD (mit)regiert. Oder Schulz, der nächster Bundeskanzler werden will, unterschreibt den Koalitionsvertrag nicht.

Nimmt man die Positionen der Parteien zur Ehe für alle, also die vollständige rechtliche Gleichstellung der Ehe von schwulen und lesbischen Paaren mit der Ehe von Frau und Mann, ernst, gehen den Unionsparteien allerdings die potenziellen Koalitionspartner aus. Neben der SPD wollen auch Grüne und FDP die Ehe für alle. Ob die Ehe für alle tatsächlich als Wahlkampfschlager taugt, der in diesem oder jenem Lager stärker mobilisiert, darf man getrost anzweifeln. Die Wahl entscheiden wird sie nicht, weil Arbeitsplätze, Innere Sicherheit, Angst vor Terror oder Stabilität im Euroraum die Menschen stärker umtreiben.

Wunderbarerweise argumentiert nun gerade CSU-Chef Horst Seehofer in Richtung Schulz, man möge doch bitte keine Bedingungen für eine spätere Regierungsbeteiligung stellen. Schon vergessen? Bedingung Seehofer: Er werde keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem nicht eine Obergrenze für Flüchtlinge festgeschrieben steht. Was dem einen die Obergrenze, ist dem anderen die Ehe für alle. Aber bitte, was heißt das schon? Hatte CDU-Chefin Angela Merkel im Wahlkampf 2013 nicht versprochen, mit ihr werde es keine Pkw-Maut geben? Die Pkw-Maut kam dann doch (auf dem Papier des Koalitionsvertrages). Seither muss sich Alexander Dobrindt als Bundesmautminister damit herumschlagen. So viel zur Halbwertzeit von Bedingungen und Ankündigungen.

SPD-Chef Schulz, im Januar mit großem Zuspruch von innen und außen gestartet, findet seine Partei (und sich) derzeit in der Ebene der 23 bis 25 Prozent wieder, die für den Einzug ins Kanzleramt kaum reichen werden. Wo nur ist sie hin die Euphorie der ersten Wochen? Hype kommt, Hype geht. Klar doch, Herausforderer Schulz muss angreifen – und er greift prompt daneben. Merkel verfolge einen Schlafwagen-Kurs. Neudeutsch: asymmetrische Demobilisierung. Wenig konkrete Inhalte, wenig Wahlbegeisterung, in der Folge geringere Wahlbeteiligung, Vorteil für die Amtsinhaberin.

Schulz nennt dies „einen Anschlag auf die Demokratie“. Die Vokabel „Anschlag“ ist in Zeiten von Terror grundsätzlich heikel. Jetzt steht der SPD-Chef im Feuer der Kritik. Es läuft nicht wie erhofft. Auch viele kleine Fehler können diesen Langstreckenlauf um die Macht in Deutschland entscheiden. Alt-Kanzler Gerhard Schröder, dessen Reformagenda 2010 zuletzt ausgerechnet Schulz zur Korrektur freigegeben hatte, redete den Genossen ins Gewissen. Man muss die Macht unbedingt wollen. Und man muss ins Ziel treffen. Schulz muss zeigen, dass er beides kann.