Machtkampf

Ein Polizist geht gegenüber dem Maritim Hotel in Köln an Absperrungen vorbei. Dort findet der Bundesparteitag der AfD statt.

Frauke Petry und Marcus Pretzell in Köln.

21.04.2017 Köln. Draußen Zehntausende Demonstranten, drinnen eine zerstrittene Parteispitze: Der AfD-Bundesparteitag am Wochenende in Köln steht in jeder Hinsicht unter besonderen Vorzeichen.

Vor dem mit Spannung erwarteten AfD-Bundesparteitag in Köln hat die Parteispitze in Köln ein Vorbereitungstreffen abgehalten. Für den Abend ist ein Empfang geplant. Zur Frage der Spitzenkandidatur gebe es keinen neuen Beschluss, hieß es nach der Vorstandssitzung aus Parteikreisen.

Der zweitägige Parteitag soll am Samstagmorgen in einem Innenstadt-Hotel beginnen. Er wird von großen Protestkundgebungen begleitet sein. Rund um den Tagungsort war schon am Freitag ein großes Polizeiaufgebot präsent.

Die AfD will bei ihrem Parteitag ein Programm für die Bundestagswahl im September beschließen und - vielleicht - einen oder mehrere Spitzenkandidaten wählen. Parteichefin Frauke Petry hatte nach monatelangen Machtkämpfen diese Woche überraschend erklärt, sie stehe dafür nicht zur Verfügung. (dpa)