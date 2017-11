Baden-Württemberg

24.11.2017 Stuttgart. Der baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Heinrich Fiechtner hat nach monatelangem Streit mit seiner Partei den Austritt aus der Fraktion und der Partei erklärt. "Das Fass ist voll", sagte der 57-Jährige.

Es gebe in der rechtspopulistischen Partei eine für ihn "untragbare Situation". Auch der Südwestrundfunk, die "Südwest Presse" und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichteten über den Austritt. Fiechtner will sich an diesem Samstag auch in einer Pressekonferenz in Stuttgart äußern. (dpa)