BONN. Will Annegret Kramp-Karrenbauer die freie Meinungsäußerung im Netz beschneiden? Diesem Vorwurf sieht sich die CDU-Chefin seit Montag ausgesetzt. Hintergrund ist ein Statement vor Kameras.

Mehr als 70 Youtuber haben vor der Europawahl dazu aufgerufen, CDU und SPD zu boykottieren. Ob jemand seine Wahlentscheidung von diesem Aufruf abhängig gemacht hat, ist unklar. Klar ist aber, dass beide Parteien als Verlierer aus der Wahl hervorgehen.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Vorsitzende der CDU, trat am Montag in Berlin vor die Mikrofone und fand deutliche Worte in Richtung des Boykott-Aufrufs: "Ich habe mich gefragt, was eigentlich in diesem Land los wäre, wenn 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf - wählt bitte nicht CDU und SPD", sagte Kramp-Karrenbauer.

Ein solcher Fall würde als "klare Meinungsmache vor Wahlen" einzustufen sein und angesichts des Videos müsse man sich mit Blick auf Meinungsmache überlegen, welche analogen Regeln auch für den digitalen Bereich gelten. "Das ist eine grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden", so Kramp-Karrenbauer weiter.

Im Netz kochten die Diskussionen ob der Äußerungen der CDU-Chefin am Montag hoch. Will "Akk" die Meinungsäußerung von Influencern regulieren und somit die freie Meinungsäußerung beschneiden? Am Abend äußerte sich Kramp-Karrenbauer über Twitter und nannte einen solchen Vorwurf "absurd" - Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut in der Demokratie. "Worüber wir aber sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten", schrieb "Akk" weiter. Ihre Tweets versah sie mit dem Hashtag #Rezo. Das Video "Die Zerstörung der CDU" des Youtubers sammelte vor der Europawahl in wenigen Tagen viele Millionen Klicks ein. "Darauf sind wir nicht vorbereitet gewesen", sagte CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer.

Ob sie auf den Shitstorm vorbereitet ist, den ihre Äußerungen vom Montag ausgelöst haben? Soviel scheint zum derzeitigen Zeitpunkt klar: Die CDU und die sozialen Medien entfernen sich weiter voneinander.