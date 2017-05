Interview mit Bundeswehr-Generalinspekteur

Bonn. Ex-Bundeswehr-Generalinspekteur Harald Kujat spricht im Interview mit dem General-Anzeiger über die Kritik der Ministerin an der Truppe. Mit ihrer bisherigen Strategie habe sie der Truppe großen Schaden zugefügt. Das müsse sich nun ändern.

Der frühere Generalinspekteur Harald Kujat sieht in der Bundeswehr kein grundsätzliches Führungsproblem. Mit Kujat sprach Holger Möhle.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat in der Bundeswehr ein Haltungs- und Führungsproblem ausgemacht. Was ist da dran?

Harald Kujat: Die Ministerin hat das Fehlverhalten von Vorgesetzten im Zusammenhang mit Einzelvorwürfen von Mobbing, sexueller Belästigung und rechtsextremistischer Tendenzen zunächst auf die gesamte Truppe bezogen und ist damit natürlich über das Ziel hinaus geschossen. Ich halte das für sehr bedauerlich, wenn eine Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt die gesamten Streitkräfte einem solchen Vorwurf aussetzt. Inzwischen hat Frau von der Leyen das erfreulicherweise relativiert.

Aber die Ministerin hat sicherlich Porzellan zerschlagen und Vertrauen bei den Soldatinnen und Soldaten zerstört?

Kujat: Die Reaktionen zeigen doch, dass solche Aussagen, wie sie die Ministerin zunächst gemacht hat, das Vertrauen in die politische Führung erheblich beeinträchtigen. Frau von der Leyen wird einiges zu tun haben, um das in Zukunft wieder geradezurücken.

Hätte Frau von der Leyen das nicht besser wissen können?

Kujat: Wir müssen umgekehrt fragen: Gibt es Belege, dass ein solches Urteil auf die gesamte Truppe zutrifft? Meine Erfahrung aus Jahrzehnten in der Bundeswehr kann das überhaupt nicht bestätigen. Natürlich, die jeweils sehr unterschiedlichen Vorfälle, die die Ministerin angesprochen hat, zeugen von Führungsversagen der Disziplinarvorgesetzten. Das muss aufgeklärt und daraus müssen auch Konsequenzen gezogen werden.

Ist die Bundeswehr besonders anfällig für rechtes Gedankengut?

Kujat: Schauen wir uns die Fakten an. In der Bundesrepublik gibt es seit jeher einen stark rechtskonservativen bis rechtsradikalen Bodensatz von acht bis zehn Prozent der Bevölkerung. Der Wehrbeauftragte hat im vergangenen Jahr gerade mal 149 Fälle von Rechtsextremismus in der gesamten Bundeswehr aufgelistet. Selbst wenn wir dazu noch eine gehörige Dunkelziffer unterstellen, bewegen wir uns in der Bundeswehr, was Rechtsextremismus angeht, im Promillebereich. Und die Bundeswehr ist ein Abbild der Gesellschaft. Das heißt: In den Streitkräften ist deutlich weniger rechtsradikales Gedankengut vertreten als im Rest der Gesellschaft.

Die viel gepriesene Innere Führung funktioniert – trotz der ganzen Vorfälle?

Kujat: In der Bundeswehr wird es künftig eine Sicherheitsüberprüfung vor der Einstellung geben. Das Konzept der Inneren Führung, das den Staatsbürger in Uniform in den Mittelpunkt stellt, wird gelebt, auch wenn es immer wieder mal Verstöße gegen diese Innere Führung gibt. Im Großen und Ganzen ist dieses Prinzip nach wie vor lebendig. Sehr viele Armeen, auch die der meisten Nato-Partner, beneiden uns darum. Deshalb halte ich es für völlig verfehlt, wenn man mit einem solchen Pauschalurteil, wie es Ministerin von der Leyen zunächst getan hat, die gesamte Bundeswehr in Misskredit bringt.

Was kann die Ministerin mit ihrem Besuch in Illkirch ausrichten, wo der Oberleutnant stationiert war, der Anschläge geplant haben soll?

Kujat: Die Ministerin hat doch zu Beginn ihrer Amtszeit ein Supercoaching eingeführt, bei dem 30-jährige Soziologen lang gedienten Generälen bis hoch zum Vier-Sterne, die schon Brigaden und Divisionen geführt haben, erklären sollten, wie man Truppe führt (lacht). Heute spricht niemand mehr von Supercoaching, sondern wieder von Innerer Führung. Ob sie jetzt in Illkirch etwas aufdeckt, wo dort schon eine Kommission untersucht hat, bezweifele ich. Die Ministerin hat in ihrem durchaus verständlichen Bemühen, die Missstände aufzudecken, erheblichen Kollateralschaden für die Truppe erzeugt. Sie sollte nun in der Sache aufklären und insgesamt vor allem mehr nach innen als nach außen wirken.