Interview zur Cyberattacke auf die Telekom

Christoph Sorge ist seit April 2014 Professor für Rechtsinformatik an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Zuvor hatte er eine Juniorprofessur am Institut für Informatik an der Universität Paderborn inne. Die Forschungsschwerpunkte des 36-Jährigen sind die IT in der Justiz, der Datenschutz und die angewandte IT-Sicherheit.