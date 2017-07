Nachruf zum früheren Kölner Erzbischof Joachim Meisner

05.07.2017 Köln. Joachim Kardinal Meisner war streitbar und provozierte, zeigte aber auch eine heitere Weltsicht. Weggefährten aus Bonn und der Region würdigten den verstorbenen 83-Jährigen.

Was er in seiner verbleibenden Amtszeit noch vorhabe, wurde Joachim Kardinal Meisner zu seinem 70. Geburtstag an Weihnachten 2003 gefragt. Fünf Jahre blieben dem Kölner Erzbischof da noch bis zu dem im Kirchenrecht vorgesehenen Zeitpunkt für sein Rücktrittsgesuch – tatsächlich sollten daraus dann noch zehn volle Amtsjahre werden. Er wolle vor allem für die Sache der Kinder kämpfen, sagte Meisner damals. Dafür, „dass Kinder in Liebe gezeugt und christlich erzogen werden und später einmal, vom Leben gesättigt, in Hoffnung sterben“.

Ein Satz, der viel über jenen Mann verrät, der den Wahlspruch „Unsere Hoffnung steht fest“ im Bischofswappen führte: Sein Bild der christlichen Familie, sein zuversichtlicher Blick auf die Zukunft und auch auf den eigenen Tod und sein von Glauben durchdrungener intensiver Lebensgenuss. Seine Freude am Sattwerden – auch im wörtlichen Sinne. Meisner predigte nicht die asketische Kargheit, sondern bekannte sich ungeniert zu durchaus fleischlichen Genüssen: Weißwürste in Biersoße. Mohnknödel. Andechser Doppelbock.

Wer nicht genießen könne, das war eine seiner Lebensweisheiten, der werde selbst ungenießbar. Das Bibelwort, man solle seinen Nächsten lieben wie sich selbst, las er ausdrücklich mit Betonung beider Seiten, des Nächsten und des Selbst. Er liebte Feste mit seinen Brüdern und deren Familien. Und wenn die Kirche nichts mehr zu feiern habe, so fand er, dann könne sie „den Laden dichtmachen“.

Meisner ein Mann der klaren Grenzziehungen

Diese heitere Weltsicht erstaunt bei jemandem, der wie Meisner zwei Diktaturen – die der Nationalsozialisten und die der SED – am eigenen Leib erfahren hat. Am ersten Weihnachtstag 1933 wurde er in Lissa bei Breslau geboren. Der Zweite Weltkrieg, die Flucht aus Schlesien, die Errichtung der Sowjetherrschaft im Osten Deutschlands haben seine Kindheit geprägt. Als junger Geistlicher, dann als Bischof in Erfurt und später in Berlin sah er sich zähen Konflikten mit dem SED-Regime ausgesetzt. Er hat aber auch gern davon erzählt, wie sehr sich SED-Funktionäre über die geordneten Verhältnisse im thüringischen Eichsfeld wunderten, das zur neuen Heimat seiner Familie geworden war. Das liege am Glauben der Eichsfelder Katholiken, pflegte Meisner zu antworten, daran, dass man am Samstag das Haus putze, dann bade und am Sonntag zur Kirche gehe.

Chronologie: Kardinal Meisner immer wieder heftig kritisiert Immer wieder hat der am Mittwochmorgen gestorbenen Kölner Kardinal Joachim Meisner mit Äußerungen heftige Kritik hervorgerufen. Einige Beispiele:

Februar 2013 : Der Kardinal löst mit Äußerungen zu einer angeblichen „Katholikenphobie“ Kritik auch in Kirchenkreisen aus. Zuvor war die katholische Kirche massiv in die Kritik geraten, weil sich zwei katholische Kliniken in Köln geweigert hatten, eine vergewaltigte Frau zu behandeln.

September 2007 : Bei einer Rede zur Eröffnung eines Museums spricht Meisner von „entarteter“ Kultur. „Dort, wo die Kultur vom Kultus, von der Gottesverehrung abgekoppelt wird, erstarrt der Kult im Ritualismus und die Kultur entartet“, sagt der Kardinal. Der Zentralrat der Juden kritisiert: „Auf den Nazi-Wortschatz zurückzugreifen, vergiftet das gesellschaftliche Klima.“ Dass die Wortwahl zu „Missverständnissen“ geführt habe, bedauert er später.

Januar 2005 : In einer Predigt vergleicht Meisner Abtreibungen mit dem Holocaust und beleidigt damit nach Ansicht des Zentralrates der Juden Millionen Holocaust-Opfer. Wörtlich sagte er: „Zuerst Herodes, der die Kinder von Bethlehem umbringen lässt, dann unter anderem Hitler und Stalin, die Millionen Menschen vernichten ließen, und heute, in unserer Zeit, werden ungeborene Kinder millionenfach umgebracht.“ Kurz darauf bedauert er den Vergleich.

Oktober 2003: Die europäische Werteordnung sei durch Drogensüchtige, Terroristen und Wissenschaftsgläubige gefährdet, sagt der Kardinal in Budapest. „Unsere europäische Gegenwart trägt darum auf vielfältige Weise solche Todeskeime in sich, die den gesunden Organismus vergiften, ja zum Kollabieren kommen lassen.“ Indirekt verurteilt er die Homosexualität, da sie der Schöpfungsordnung widerspreche. Kritiker werfen ihm eine „menschenverachtende Sprache“ vor.

Für „Kirche im Sozialismus“ war Meisner nicht zu haben. Ihm ging es um eine heile, weil von Gott geheiligte Welt, um eine Lebensordnung, die gegen eine ablehnende Umwelt durchzuhalten war. Ganz offensichtlich sah Meisner auch nach seiner Berufung nach Köln, aus der „Hauptstadt der DDR“ in den demokratischen Rechtsstaat Bundesrepublik, keinen Anlass, von dieser Einstellung abzurücken. Diktatur-Erfahrungen prägten dann auch seine Wortwahl, etwa, wenn er Abtreibungen mit den Verbrechen Hitlers und Stalins verglich – eine Äußerung, die er allerdings später bedauert hat.

Meisner war ein Mann der klaren, der sauberen Grenzziehungen, kein Mann einer Kirche, die – wie es dann Papst Franziskus forderte – „verletzt und schmutzig ist, weil sie auf die Straße hinausgeht“. Er war es zum Beispiel, dessen Intervention in Rom dazu führe, dass sich die katholische Kirche im Jahr 2001 aus der Schwangerenberatung zurückzog: Es sollte nicht den geringsten Anschein geben, als ermögliche die Kirche das, was sie doch zu verurteilen hatte. . Immer wieder betonte er denn auch die Überzeugung, dass praktizierte Homosexualität Sünde sei – Behauptungen, dass er Homosexualität als „Gift“ bezeichnet habe, bestritt er allerdings.

In Köln zu Hause

Den Weg nach Köln hat der Berliner Kardinal Meisner auf Wunsch von Papst Johannes Paul II. auf sich genommen: gegen seinen eigenen Willen, gegen den Widerstand großer Teile des Kölner Domkapitels – der Vatikan änderte damals, 1988, eigens die Wahlordnung – und unter dem Protest vieler Gläubiger. Angeblich wurde er mit sechs Ja-Stimmen bei zehn Enthaltungen gewählt. Meisner hat gelassen auf diese Auseinandersetzungen zurückgeblickt. Bei seinem Vorgänger Joseph Kardinal Höffner sei auch gefragt worden, was dieser Westerwälder am Rhein wolle.

In Köln fühlte er sich zu Hause, auch nach seiner Emeritierung 2014 wählte er eine Wohnung im Herzen der Stadt. Und wer immer noch nicht glauben wollte, dass er hier angekommen sei, den erinnerte er an seine Karnevalsgottesdienste: „Das ist fast so, als wenn Sie hier mit Kölsch großgezogen worden wären.“

Die von Meisner initiierte Neuausrichtung des Siegburger Michaelsberges mit dem Katholisch-Sozialen Institut an Stelle der ehemaligen Abtei stieß in der Region auf ebenso hohe Anerkennung wie zuvor der Neubau des Kölner Diözesanmuseums Kolumba, ein Haus, das alte christliche Kunst mit provozierend modernen Werken konfrontiert und das zeigt, wie unkonventionell der so konservative Kardinal denken konnte. Dem widerspricht Meisners Ablehnung des abstrakten Domfensters von Gerhard Richter nur auf den ersten Blick. Der Kardinal war nicht gegen Moderne im Dom, aber er hielt dieses konkrete Werk für eine vertane Chance und hätte eine Würdigung von Märtyrern des 20. Jahrhunderts vorgezogen – wieder ein Zeichen dafür, wie sehr ihn die Diktatur-Erfahrung prägte.

Meisners Berufung nach Köln 1988 war eine politische Demon-stration. Die katholische Kirche setzte sich über den Eisernen Vorhang hinweg. Meisner gehe als Bischof „von Osten nach Westen“, sagte Johannes Paul II. damals zu Meisner, „und nach Ihnen werden viele von Westen nach Osten gehen“. Und weiter: „Dieses System bricht zusammen.“ Den Päpsten Johannes Paul II. und Benedikt XVI. – seinem Duzfreund – war Meisner zutiefst verbunden. So gelang es ihm, den Weltjugendtag 2005 nach Köln zu holen, gewiss der Höhepunkt seiner Amtszeit.

Der Rücktritt Benedikts XVI. hat Meisner tief getroffen. Nachfolger Franziskus ließ ihn bis ins 81. Lebensjahr im Amt – zwar eine ungewöhnliche Ehre, die aber sicher auch einen pragmatischen Grund hatte. Der schon lange als Wunsch-Nachfolger gehandelte Berliner Erzbischof Rainer Maria Woelki war bereits Kardinal, und es ist nicht üblich, dass eine Diözese zwei zur Papstwahl berechtigte – also noch nicht 80-jährige – Kardinäle stellt. Meisners Verhältnis zu Franziskus war gespannt. Der neue Papst sei „schon ein toller Kerl“, das war das höchste und zwiespältige Lob, das Meisner sich entlocken ließ. Schon 2013 stellte er klar, was er von den päpstlichen Reformabsichten hielt: Es sei „Wunschdenken“, dass wiederverheiratete Geschiedene jemals zu den Sakramenten zugelassen werden könnten. Der Konflikt überschattete Meisners Ruhestand.

Am Ende seines Lebens scharfer Papst-Kritiker

In Sachen „Pille danach“ hatte Meisner ja noch im gleichen Jahr 2013 eine spektakuläre Wende vollzogen und sich dafür ausgesprochen, ihre Verordnung im Einzelfall auch kirchlich zu akzeptieren. Aber Eherecht und Sakramentenlehre, das war etwas anderes. Für Meisner verstießen die päpstlichen Reformansätze gegen den Grundsatz: „Worüber ich keine Verfügung habe, das darf ich nicht ändern.“ Zweimal intervenierte er gemeinsam mit drei anderen Kardinälen beim Papst, der sie weder einer Antwort noch gar der erbetenen Audienz würdigte. Die Kardinäle machten beide Briefe öffentlich, das zweite Schreiben vom Juni gipfelte in den geradezu vernichtenden Sätzen: „Dadurch geschieht – wie schmerzvoll ist es, das festzustellen! –, dass das, was in Polen Sünde ist, in Deutschland gut ist, was im Erzbistum Philadelphia verboten ist, auf Malta erlaubt ist, und so weiter.“

So wurde der Kardinal, der in seinen 25 Dienstjahren als Erzbischof von Köln stolz den Titel eines „geborenen päpstlichen Legaten“ führte, am Ende seines Lebens zum scharfen Papst-Kritiker. Nach seinen eigenen Maßstäben blieb ihm keine andere Wahl. Immer wieder hat er erzählt, wie der damalige Kölner Dompropst Bernard Henrichs ihn beim ersten Besuch nach seiner Wahl in die Bischofsgruft unter dem Kölner Dom führte, zu seiner eigenen späteren Grabstätte. Bei aller Zuversicht wurde Meisner dann sehr ernst und sprach über den Gedanken, „im letzten Gericht Auge in Auge meinem ewigen Schöpfer“ gegenüberzutreten. Meisner: „Und da muss ich sagen können, ich habe meinen Auftrag erfüllt, ich habe die Wahrheit verkündet.“ (Raimund Neuss)