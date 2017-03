Interview mit Norbert Röttgen

Bonn. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, spricht über Chancen und Schwierigkeiten des USA-Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen (CDU), setzt auch in Zukunft auf die Kraft der gemeinsamen Werte zwischen Deutschland und den USA als Basis für die Zusammenarbeit.

Herr Röttgen, die Bundeskanzlerin trifft an diesem Dienstag erstmals den neuen US-Präsidenten persönlich. Was ist von diesem Abtasten zu erwarten?

Norbert Röttgen: Es ist selbstverständlich ein Treffen auf Augenhöhe. Und es ist hoffentlich ein guter Anfang für ein persönliches Verhältnis zwischen der Bundeskanzlerin und dem US-Präsidenten, was wichtig ist zwischen internationalen Führungspersönlichkeiten. In Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik werden beide Seiten sicher gemeinsame Interessen feststellen und diese auch bekräftigen. In den Handelsfragen wird es vermutlich eher ein Einstieg in Gespräche über grundsätzlich unterschiedliche Sichtweisen sein.

Donald Trump hat die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel als „wahnsinnig“ bezeichnet. Glauben Sie, dass Trump das Zeug hat, die Faszination der Bundeskanzlerin für die USA zu erschüttern?

Röttgen: Ich gehöre zu denen, die Donald Trump keinesfalls unterschätzen, aber das traue ich ihm nicht zu. Ich glaube, dass die Bundeskanzlerin für sehr viele Deutsche spricht, wenn sie sich dafür starkmacht, dass es auch künftig ein tiefes, emotionales Verhältnis zu den USA gibt.

Trump macht aus seiner Ablehnung für die EU keinen Hehl, Merkel hat ganz deutlich den Einreisestopp für Bürger aus mehreren islamischen Staaten kritisiert. Was kann da überhaupt zusammengehen?

Röttgen: Das wichtigste ist jetzt, der neuen Regierung die eigene Sichtweise zu erklären, weil dies Verständnis schaffen und damit eventuell auch zu einer Annäherung der Positionen führen kann. Man sieht ja auch schon jetzt Veränderungen. Sowohl Vizepräsident Mike Pence als auch Verteidigungsminister James Mattis haben vor wenigen Wochen bei der Münchner Sicherheitskonferenz – ich bin davon überzeugt: in Absprache mit Präsident Trump – bekundet, dass sie zur transatlantischen Partnerschaft mit den Europäern und zur Nato stehen.

Ist das bereits ein erster Lernprozess der neuen US-Regierung – die Nato doch nicht obsolet?

Röttgen: Wir sollten nicht Oberlehrer für andere Staaten und Regierungen sein. Die Überzeugungskraft, die Notwendigkeit und der Zwang, in dieser chaotischer werdenden Welt verlässliche, gleichgesinnte Verbündete zu haben, dies wird auch für die USA unter Präsident Trump unumgänglich sein.

Die Kanzlerin hat Trump nach seiner Wahl die Zusammenarbeit auf der Basis gemeinsamer Werte angeboten. Ist dieses Argument noch stark genug?

Röttgen: Ich habe die Bundeskanzlerin damals so verstanden, dass sie betont hat, was unsere Partnerschaft und Allianz ausmacht. Es geht eben nicht nur um Interessen, so wichtig sie auch sind, sondern um fundamentale Werte. Ich glaube, dass bei den Meinungsverschiedenheiten, die wir nicht schönreden können, in dieser Wertegemeinschaft ein starkes Argument für künftige Zusammenarbeit und Partnerschaft liegt. Das heißt: Die Werte bleiben die entscheidende Verbindung zwischen uns. Es stimmt aber, dass diese Werte von ganz unterschiedlicher Seite von außen und innen herausgefordert werden, wenn man nur die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan oder auch das Erstarken von Rechtspopulisten in Europa betrachtet.

US-Präsident Trump hat der Bundesregierung vorgeworfen, Deutschland würde die EU instrumentalisieren und mit einem bewusst schwach gehaltenen Euro im Vergleich zum US-Dollar den deutschen Exportboom künstlich hochhalten. Was ist davon zu halten?

Röttgen: Nichts. Der Vorwurf ist vielleicht auch Ausdruck eines mangelnden Verständnisses der neuen US-Regierung von Europa und seinen Institutionen. Währungspolitik macht in Europa nicht Deutschland, sondern die Europäische Zentralbank.

Sehen Sie noch eine Chance für das Freihandelsabkommen TTIP zwischen der Europäischen Union und den USA?

Röttgen: Da ist das allerletzte Wort eventuell noch nicht gesprochen, obwohl die Chancen nicht gut stehen. Insgesamt gibt es aber im Weißen Haus mit Trump eine starke ideologische Prägung für einen ökonomischen Nationalismus. Deswegen werden multilaterale Abkommen auch grundlegend negativ gesehen und abgelehnt. TTIP ist noch nicht tot, aber die Chancen stehen wirklich sehr schlecht.

Haben Sie ein Gefühl dafür, wie sich die Arbeitsbeziehung zwischen Angela Merkel und Donald Trump entwickeln könnte?

Röttgen: Die Bundeskanzlerin wird sicherlich alles unternehmen, um mit Präsident Trump zu einem vertrauensvollen und guten Verhältnis zu kommen.