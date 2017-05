Internationaler Tag der Pressefreiheit

Demonstranten halten am 28.02.2017 vor der Türkischen Botschaft in Berlin Schilder mit der Aufschrift «#FreeDeniz» für die Freilassung des in der Türkei inhaftierten deutschen Journalisten Deniz Yücel in die Höhe.

Berlin. „Der Druck auf freie Medien nimmt zu“, schreibt „Welt“-Chefredakteur Ulf Poschardt in einem Gastbeitrag für den General-Anzeiger. Für ihn persönlich ist der Tag der Pressefreiheit ein trauriger Tag: Sein Reporter Deniz Yücel befindet sich seit 79 Tagen ohne Anklage in der Untersuchungshaft in der Türkei.

Von Ulf Poschardt, 03.05.2017

Dieser Tag der Pressefreiheit ist eigentlich immer ein trauriger Tag. Er erinnert daran, dass Kollegen, die ihrem Job und ihrer Berufung nachgehen, weltweit bedroht, gegängelt, inhaftiert, ja getötet werden. Dieser heutige Tag der Pressefreiheit ist für uns, für mich ganz persönlich, ein besonders trauriger Tag. Unser geschätzter, geliebter Kollege Deniz Yücel befindet sich seit 79 Tagen ohne Anklage in der Untersuchungshaft in der Türkei. Er sitzt alleine in seiner Zelle, in Isolationshaft, die Yücel wie Folter erlebt. Er wird seiner Freiheit beraubt und psychisch malträtiert. Er wird bestraft für etwas, das in unserem freien Land nicht einmal der Rede wert ist. Die Vorverurteilungen durch Recep Tayyip Erdogan, den türkischen Präsidenten, machen deutlich, dass dieses Vorgehen nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun hat, für die sich die türkischen Politiker und ihre Claqueure in Talkshows gerne verwenden.

Freiheit ist Bewegungs- und Reisefreiheit, das haben sich die Deutschen insbesondere im Osten des Landes vor 28 Jahren erkämpft. Aber genauso wichtig ist die Freiheit der Meinung und des Ausdrucks. Diese gerät auch in Europa und an dessen Rändern zunehmend unter Druck. Der Respekt vor Journalisten erodiert, der Druck auf freie Medien nimmt zu. In Russland gibt es einen Feldzug gegen unabhängige Medien, in Polen und Ungarn werden Journalisten gegängelt, in der Türkei sind über 140 Kollegen in Haft. Das Signal, das davon ausgeht, ist eindeutig: Wenn du nicht spurst, buchten wir dich ein. Diese Repression durch Abschreckung funktioniert. Sie hat in der Türkei schon vorher funktioniert, aber sie hat Deniz Yücel nicht eingeschüchtert. Jetzt wird es wohl immer weniger Kollegen geben, die wagen zu schreiben, was ist. Aber den Machthabern nicht gefällt.

Es sind düstere Tage für Medien. Auch wenn Kollegen nicht im Knast sitzen, für nichts und wieder nichts, gibt es Grund zur Sorge. In den USA regiert ein Präsident, der Interviews abbricht, wenn ihm die Fragen nicht passen, oder sie ihn überfordern. Dieser Präsident ist so winzig, dass er es nicht einmal schafft, beim White House Correspondents Dinner, einer Institution im politischen Alltag des mächtigsten Mannes der Welt, anwesend zu sein. Es signalisiert, ebenso wie sein dilettantischer Pressesprecher und seine stillose PR-Beraterin, eine tief sitzende Verachtung für die vierte Gewalt. Medien sind für Donald Trump nur interessant in Gestalt von Verklärungsinstanzen und Agitationsagenturen für seine politischen Überlegungen. Die klassischen Medien sind weltweit herausgefordert. Die großen Zeitungshäuser der „New York Times“ und der „Washington Post“ profitieren von den Anfeindungen aus dem Weißen Haus. Sie gewinnen Tausende von Abonnenten. Dennoch erreichen sie weite Teile der amerikanischen Gesellschaft nicht mehr, die dem Präsidenten vertrauen und nicht den Medien.

Diese Vertrauenskrise gibt es auch hierzulande. Der ex-tremistische Rand der Gesellschaft pöbelt in den sozialen Netzwerken gegen Medien im Großen und Ganzen und wird von Radikalen wie Alexander Gauland (rechts) und Oskar Lafontaine (links) angefeuert. Die Medien selbst müssen besser werden denn je. Vertrauen zurückgewinnen und Integrität zeigen. Aber im Zweifel auch hart und scharf recherchieren und unerschrocken vor dem Throne sein. Sie müssen sein wie Deniz Yücel. Unser Kollege und Freund. Solange er in Haft sitzt, ist jeder Tag für uns eben auch ein trauriger Tag.

Die japanisch-amerikanische Künstlerin Yoko Ono Foto: picture alliance / Photoshot Love, Peace und Happiness – das sind Schlüsselworte in Leben und Werk von Yoko Ono. Damit hat es die 1933 in Tokio geborene japanisch-amerikanische Künstlerin ihren Kritikern zunächst recht einfach gemacht, ihre Arbeiten als scheinbar leichtgewichtig abzutun und Ono vor allem als Ehefrau und spätere Witwe des Beatles John Lennon wahrzunehmen. Heute gilt die Filmemacherin und Musikerin, die in den frühen 60er Jahren mit ersten gesellschaftskritischen Aktionen an die Öffentlichkeit trat, zu Recht als Ikone der Popkultur, die ihre vorzüglichen Verbindungen in die Musik- und Kunstszene obendrein publikumswirksam als Friedens- und Menschenrechtsaktivistin einsetzt. Sie nahm an der Kasseler Documenta teil, zeigte Performances im New Yorker Guggenheim-Museum und präsentierte zuletzt Einzelausstellungen im Museum of Modern Art in New York und der Frankfurter Schirn. Für die deutschen Tageszeitungen hat Yoko Ono zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2017 exklusiv ein Motiv gestaltet, das in seiner Ästhetik und Reduktion auf den Kern der Botschaft nicht eindeutiger ausfallen könnte: „free you, free me, free them, free us“ – Freiheit ist ein universeller Anspruch. 2016 hatte der chinesische Künstler Ai Weiwei für die deutschen Tageszeitungen erstmals ein Kunstwerk zum 3. Mai gestaltet.