Interview mit Cem Özdemir

28.01.2017 Nach der Entscheidung der SPD für Martin Schulz als Kanzlerkandidat zeichnet sich nach Auffassung von Grünen-Chef Cem Özdemir eine Neuauflage der großen Koalition ab. Mit dem Spitzenkandidaten der Grünen zur Bundestagswahl sprach Bernhard Walker

Martin Schulz ist in Fragen der nationalen Politik bisher nicht profiliert. Sie kennen ihn aus der Zeit im Europa-Parlament (EP). Was erwarten Sie von ihm?

Cem Özdemir: Martin Schulz hat dem EP Aufmerksamkeit und Bedeutung verschafft, dafür haben wir Grüne als leidenschaftliche Europäer Respekt. Er ist aber auch ein Sozialdemokrat aus dem Bilderbuch, und das Buch ist schon etwas in die Jahre gekommen.

Was meinen Sie damit?

Özdemir: Er steht zum Beispiel für eine Retro-Industriepolitik, die nicht darauf abzielt, Kohleausstieg, Klimaschutz und Energiewende voranzubringen. Dafür braucht es mehr denn je uns Grüne. In der SPD sehen viele die ökologische Modernisierung unserer Volkswirtschaft nach wie vor als Standortrisiko. Richtig ist aber das Gegenteil: Diese Modernisierung ist zwingend die Voraussetzung, dass wir in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich sind. Das gilt gerade auch für die Automobilbranche.

Schulz sagt, dass die SPD wieder den Kanzler stellen wolle. Schafft Schulz das?

Özdemir: Das entscheiden in der Demokratie zum Glück die Wählerinnen und Wähler. Ich stelle aber fest, dass Schulz im EP Teil einer informellen großen Koalition aus Christ- und Sozialdemokraten war. Da hat er vorweggenommen, was im Herbst auch in Berlin wieder droht: Eine Neuauflage der zerstrittenen, kraftlosen großen Koalition. Auch an der Stelle sage ich deshalb, dass es auf uns Grüne ankommt, damit endlich ein echter Politikwechsel gelingt.

Was muss der neue Außenminister Sigmar Gabriel tun?

Özdemir: Er sollte sofort eine neue Lagebeurteilung zu Afghanistan vorlegen. Immerhin sind diese Beurteilungen maßgeblich für die Bundesländer, die womöglich aufgrund falscher Lagebeurteilungen vom Bund verpflichtet werden, Abschiebungen vorzunehmen. Afghanistan ist nicht sicher. Dass das Auswärtige Amt eine andere Lagebeurteilung vornimmt, hat nichts mit der bitteren Realität vor Ort zu tun, wo die Taliban und inzwischen leider auch der IS auf dem Vormarsch sind – sondern damit, dass man einen Vorwand braucht, um Afghanen abschieben zu können. Das sind aber inhumane Abschiebungen als Ablenkung.

Als Ablenkung wovon?

Özdemir: Von dem Misserfolg der Bundesregierung in der Maghreb-Politik. Natürlich brauchen wir funktionierende Rückführungsabkommen mit Marokko, Tunesien und Algerien. Die gibt es zwischen Deutschland und diesen Staaten aber leider nicht, weshalb die große Koalition zur Ablenkung von ihrem Fehlschlag in puncto Maghreb die Abschiebungen nach Afghanistan forciert, um Scheinstärke zu zeigen. (Bernhard Walker)