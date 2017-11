25.11.2017 Bei der Räumung eines Protestlagers religiöser Aktivisten ist es vor den Toren der pakistanischen Hauptstadt Islamabad zu Gewaltszenen gekommen.

Islamabad (dpa) – Polizisten und paramilitärische Kräfte gingen mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen gegen die Demonstranten vor, die ihre Blockade einer wichtigen Einfallstraße nach Islamabad nicht fristgerecht um Mitternacht geräumt hatten, wie Behörden mitteilten.

Ein ranghoher Polizeichef wies aber Berichte zurück, wonach ein Polizist bei den Zusammenstößen ums Leben gekommen sein soll. Mindestens drei Polizeiautos gingen den Angaben zufolge in Flammen auf. Mehr als 147 Menschen wurden nach Angaben des Instituts für Medizinwissenschaften verletzt, darunter Polizisten und Demonstranten. Versuche der Regierung, die Blockade am Expressway in Faizabad durch Verhandlungen aufzulösen, waren zuvor gescheitert. Das oberste Gericht hatte am Dienstag die Räumung angeordnet.

Bei dem Einsatz waren mehr als 8000 Kräfte vor Ort. Szenen der Operation wurden zunächst live in privaten TV-Sendern übertragen, aber dann abgebrochen. Die Rundfunkaufsicht des Landes bestätigte Berichte, wonach Premierminister Shahid Khaqan Abbasi angeordnet habe, alle Live-Berichte in den privaten Sendern zu stoppen.

Seit dem 8. November hatten etwa 1500 Mitglieder der Bewegung Tehreek Labaik Ya Rasool Allah mit der Blockade versucht, die Amtsenthebung von Justizminister Zahid Hamid zu erreichen. Sie werfen ihm Gotteslästerung vor: Er hatte den Text des Eides, den Parlamentarier ablegen müssen, ihrer Meinung zu Lasten ihrer religiösen Minderheit - der Ahmadi - abgeändert. Die Ahmadis sagen, sie seien islamisch, doch das Parlament des muslimischen Landes hatte sie bereits 1974 für nicht-muslimisch erklärt.

In Quetta wurden bei einem Selbstmordanschlag auf ein Fahrzeug der paramilitärischen Grenztruppe am Samstag mindestens vier Menschen getötet. Unter ihnen sei ein Kind, teilte die Polizei mit. Der Attentäter habe auf das Fahrzeug gewartet und sich in die Luft gesprengt, als es ihn erreicht habe. Quetta ist die Provinzhauptstadt von Balochistan, wo zahlreiche Islamistengruppen aktiv sind. (dpa)