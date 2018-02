Kommentar zu den Brexit-Verhandlungen

Brüssel. London ist alles andere als glücklich mit den verschärften und zusätzlichen Regeln, die beispielsweise für den Binnenmarkt-Zugang gelten. Unser Korrespondent Detlef Drewes kommentiert die angespannte Stimmung.

Von Detlef Drewes, 10.02.2018

Die EU ist verärgert. Jeder Versuch, den britischen Gesprächspartner angesichts der sich immer deutlicher abzeichnenden Nachteile durch den Brexit eine Brücke zu bauen, werden barsch zurückgewiesen. Stattdessen stellt das Vereinigte Königreich Forderungen, wie London den Binnenmarkt-Zugang bis zur letzten Minute nutzen will, ohne die geltenden Regeln beachten zu müssen.

Brüssel reagierte mit Recht allergisch und baute in den Vertrag, der die Übergangsphase regeln soll, jede Menge zusätzlicher Bedingungen ein. Es ist der Versuch, auch in die eigenen Reihen hinein klarzumachen, dass es für jeden, der die Gemeinschaft verlassen will, kein Pardon gibt. Der gemeinsame Markt ist eine Errungenschaft dieser Gemeinschaft. Wer ihn betreten und seine Vorteile nutzen möchte, muss sich an die Regeln halten.

Auch der von Premierministerin Theresa May und Kommissionschef Jean-Claude Juncker ausgehandelte Kompromiss über die ersten drei Grundfragen – Rechte der EU-Bürger auf der Insel, Irland-Grenze und Zahlungen – ist genau betrachtet das Papier nicht wert, auf dem er aufgeschrieben wurde. Die Absprache wimmelt vor Ungenauigkeiten und leeren Versprechungen, die bis heute nicht rechtskräftig ausformuliert wurden. Wie soll die Grenze zwischen Nordirland und Irland nun aussehen, wenn das Vereinigte Königreich nicht einmal eine Zollunion mit der EU will, beide Seiten aber das Karfreitags-Friedensabkommen einhalten wollen? London hat Recht, wenn es sich unter Druck gesetzt fühlt. Denn anders kommt die EU nicht weiter.