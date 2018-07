Online-Umfrage der EU

Bonn. Europäische Bürger können bis um 16. August der EU-Kommission zur Abschaffung der Zeitumstellung ihre Meinung sagen. Die GA-Leser haben hierzu bereits ihre Stimmen abgegeben - eine Zwischenbilanz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.07.2018

Aufgrund der offenbar sehr zahlreichen Zugriffe auf die Online-Umfrage kommt es immer wieder zu Fehlermeldungen oder Serverstörungen auf Seiten der EU. Auf unserer Homepage können auch die GA-Leser über die Abschaffung der Zeitumstellung abstimmen.

Bislang ist das Ergebnis relativ eindeutig. Von rund 4000 Teilnehmern der GA-Umfrage sind 82 Prozent der Meinung, dass die Zeitumstellung abgeschafft werden sollte. Nur 18 Prozent sind dafür, sie beizubehalten.

Damit sind die GA-Leser in ihrer Meinung noch resoluter als Teilnehmer anderer Abstimmungen. Umfragen kamen in der Vergangenheit zwar zu dem Ergebnis, dass sich eine Mehrheit der Deutschen die Abschaffung der Zeitumstellung wünscht. In einer repräsentativen Studie des Forsa-Instituts im Auftrag der Krankenkasse DAK sprachen sich im März jedoch lediglich 73 Prozent der Befragten gegen das Umstellen der Uhren aus.