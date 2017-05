Kommentar zum Verhältnis zwischen Putin und Merkel

Wille zur Kooperation: Angela Merkel am Dienstag bei Wladimir Putin in der Schwarzmeerstadt Sotschi.

Sotschi. Es scheint, als hätte der Kreml keine andere Wahl, als sich doch mit Angela Merkel zu arrangieren. Putin zeigte allerdings bei seinem Treffen mit der Bundeskanzlerin, dass er ihr keine ernsthaften Zugeständnisse machen will. Ihr gegenseitiger Umgang ähnelt einer alten Ehe.

Von Stefan Scholl, 02.05.2017

Außenpolitisch ist dieser Frühling für Moskau eher enttäuschend verlaufen. Erst scheiterten bei den Wahlen in Österreich und den Niederlanden prorussische Kandidaten, dann entpuppte sich ausgerechnet Hoffnungsträger Donald Trump als knallharter und sehr traditionalistischer Außenpolitiker. Auch bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich droht der russophilen Marine Le Pen eine Niederlage.

Scheint so, als hätte der Kreml keine andere Wahl, als sich doch mit Angela Merkel als unbequemem, aber berechenbarem Gegenüber zu arrangieren. Zumal auch ihre Chancen bei den kommenden Bundestagswahlen besser stehen, als ursprünglich in Russland gehofft. Jedenfalls ist die Propagandaattacke auf Merkel, der das Staatsfernsehen noch im Januar einen Drang nach Osten in der Tradition Adolf Hitlers unterstellt hatte, schnell wieder abgeblasen worden.

Aber am Dienstag in Sotschi wurde deutlich, dass Putin nicht wirklich willens ist, Merkel ernsthafte Zugeständnisse zu machen. Der wenig harmonische Auftritt der Zwei vor der Presse machte deutlich: Das Verhältnis leidet weiter heftig unter ungelösten internationalen Konflikten, vor allem dem in der Ukraine. Zwar redeten beide auch von Kooperation. Aber das beschränkte sich bei Putin fast nur auf Wirtschaft. Merkel erwähnte immerhin Kultur- und Jugendaustausch. Fast wirkt der Umgang zwischen den beiden wie in einer alten, aber wenig glücklichen Ehe: Man geht sich gegenseitig auf die Nerven, aber zumindest in der Öffentlichkeit lächelt man sich an. Denn die Kosten einer Scheidung will keiner riskieren.