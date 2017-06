Im Londoner Stadtteil Ilford

Londons Bürgermeister, Sadiq Khan, während einer Schweigeminute in London.

Polizisten und Passanten auf der Westminister Bridge in London.

Auf Halbmast weht die britische Fahne über den Houses of Parliament.

Der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, am Ort des Terroranschlags.

Die britische Premierministerin Theresa May plant eine schärfere Überwachung von Internet und Messengerdiensten.

Eine Frau tröstet in der Nähe von der London Bridge eine Freundin.

Gedenken: Tausende haben bei einer Mahnwache in London der Opfer des Terroranschlags gedacht.

Muslimische Mädchen legen am Potters Fields Park in London Blumen nieder.

07.06.2017 London. Nach dem Anschlag mit sieben Toten im Herzen Londons haben die Ermittler Medienberichten zufolge einen 30-jährigen Verdächtigen festgenommen.

Der Zugriff sei nach Angaben von Scotland Yard am frühen Mittwochmorgen im östlichen Londoner Stadtteil Ilford erfolgt. Dort hätten Anti-Terror-Einheiten ein Gebäude durchsucht, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Dem festgenommenen Mann werde vorgeworfen, Terroranschläge geplant, in Auftrag gegeben oder dazu angestiftet zu haben.

Drei Terroristen hatten am Samstagabend auf der London Bridge und am nahen Borough Market mindestens sieben Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Acht Minuten nach dem ersten Notruf wurden sie am Tatort von der Polizei erschossen. (dpa)