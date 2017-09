Kommentar zum Urteil des EuGH

Die Kommission muss die Gültigkeit der europäischen Spielregeln verteidigen. Das Flüchtlingsproblem ist nämlich weiter nicht gelöst, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Die Befürworter einer einheitlichen Flüchtlingspolitik in den Grenzen der Europäischen Union dürfen sich bestätigt fühlen. Auch der Europäische Gerichtshof ist der Ansicht, dass Mehrheitsbeschlüsse gegen den Willen einiger Mitglieder gültig sind und umgesetzt werden müssen. Jetzt können weitere Sanktionen gegen die Koalition der Unwilligen verhängt werden. Kurzfristige Änderungen der Politik von Ungarn, der Slowakei oder Polen sind aber nicht zu erwarten.

Im grundsätzlichen Dissens über den Umgang mit den Flüchtlingen ist das Urteil daher nur eine weitere Etappe. Europa bekommt noch einmal vorgeführt, dass es in dieser wichtigen Frage keine gemeinsame Linie und keine Solidarität gibt. Solange in den osteuropäischen Staaten die jetzt amtierenden Regierungen am Ruder sind, wird sich daran auch nichts ändern. Die wissen sich mit einer breiten Mehrheit ihrer Bevölkerung einig. Europa müsste jetzt also antreten, einen unpopulären Beschluss durchzusetzen. Das wiederum lenkt nur Wasser auf die Mühlen der regierenden Populisten. Die EU hat daher am Mittwoch nichts gewonnen und die Flüchtlinge erst recht nicht.

Europa ist in einem schlechten Zustand. Das ist in den vergangenen Monaten ein wenig in Vergessenheit geraten, weil die Zahl der Flüchtlinge nicht so groß und ihre Wanderrouten andere waren als 2015. Warum verweigern sich die Osteuropäer? Sie nutzen die Flüchtlinge, um ihren Protest gegen Deutschlands Haltung in dieser Frage zu demonstrieren.

In Brüssel und in den Hauptstädten der Union wird man sich jetzt entscheiden müssen: Will man die Sache endlich vom Kopf auf die Füße stellen und die Flüchtlingsverteilung durchziehen? Dann droht der Union ein Bruch, der kaum wieder zu kitten ist. Oder will man die Sache auf sich beruhen lassen und die Flüchtlinge in jene Länder verteilen, die zur Aufnahme bereit sind? Das ist besser für die Flüchtlinge, ermuntert aber die Länder der Union auch in anderen Fragen nach Lust und Laune gemeinsame Beschlüsse mal umzusetzen und mal nicht. Die Union steckt in einem echten Dilemma.

Wenn Europa von diesem Urteil profitieren soll, bleibt die Alternative, auf dieser neuen Basis das Gespräch zu suchen. Nach Lage der Dinge hat nur das eine Aussicht auf Erfolg. So sollte daher das Urteil verstanden werden: als Aufforderung zum Dialog. Die Kommission muss die Gültigkeit der europäischen Spielregeln verteidigen.

Sie darf aber aus dieser Frage keinen Konflikt machen, der den Zerfall der Gemeinschaft vorantreibt. Das funktioniert nur durch Gespräche und die Suche nach gemeinsamen Wegen – auch mit schwierigen Partnern. Es ist dabei sicherlich auch erlaubt, die Daumenschrauben zu zeigen, die ansonsten angelegt werden könnten. Gelingt das nicht, geht der Kontinent schweren Zeiten entgegen. Das Flüchtlingsproblem ist nämlich weiter nicht gelöst.