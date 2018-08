Verstorbener früherer UN-Chef

GENF. Der verstorbene frühere UN-Chef wird fast vorbehaltlos verehrt und galt schon zu Lebzeiten als Lichtgestalt. Mit Annans Name verbinden sich aber ebenso wolkige Reden, Schlappen und Tragödien.

Von Jan Dirk Herbermann, 19.08.2018

Schon zu Lebzeiten galt Kofi Annan als Lichtgestalt. Wie bei nur wenigen Menschen schienen sich in dem langjährigen Generalsekretär der Vereinten Nationen alle Tugenden zu bündeln. Annan der Geduldige. Annan der Galante. Annan der Gute. Annan stand für den Anstand in einer schlechten Welt.

Der frühere US-Botschafter bei den UN, Richard Holbrooke, erklärte Annan zum „Rockstar der Diplomatie". Der afghanische Staatschef Hamid Karsai huldigte Annan als "Präsidenten der Welt". Und Timothy Wirth von der UN-Stiftung wollte sogar einen "Hauch von Heiligkeit" bei dem Charismatiker mit der Wohlfühlstimme erkennen. Nach Annans Tod mit 80 Jahren am Samstag häufen sich erneut die Superlative.

Erstaunlich ist die nahezu grenzenlose Verehrung für den Friedensnobelpreisträger von 2001 schon. Zwar erzielte der erste Generalsekretär aus dem Afrika südlich der Sahara einige Erfolge bei der Reform des schwerfälligen UN-Apparates. Und im kollektiven Gedächtnis seiner Anhänger bleibt der mutige Widerspruch des Mannes aus Ghana gegen die US-geführten Invasion des Iraks 2003 fest verankert. Ein Krieg ohne UN-Mandat sei illegal, beschied der Generalsekretär. Der Showdown mit dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush bescherte Annan endgültig den Nimbus der moralischen Überlegenheit.

Mit Annans Name verbinden sich aber ebenso wolkige Reden, Schlappen und Tragödien. Der siebte UN-Generalsekretär stieß schnell an die Grenzen des „unmöglichsten Jobs der Welt“, wie der erste Generalsekretär Trygve Lie den Posten nannte. Annan blieb denn auch vage, als er zum Ende seiner Amtszeit (1997 bis 2006) seine Errungenschaften nennen sollte. "Eines der wichtigen Dinge, auf die wir uns in den vergangenen zehn Jahren konzentriert haben, ist die Armut und die ökonomische Entwicklung", sagte er.

Unter seiner Ägide hatten die Vereinten Nationen feierlich die sogenannten Millenniums-Entwicklungsziele proklamiert. Die Habenichtse im Süden sollten bis 2015 stärker am Wohlstand teilhaben. Regierungen versprachen, Seuchen niederzuringen und die Tore der Bildungsanstalten für alle zu öffnen. Zentrale Vorgaben wurden jedoch nicht erreicht. Das Elend der Welt ließ sich nicht in einigen wenigen Jahren ausmerzen, wie Annan seinen Zuhörern oft weismachen wollte.

Ebenfalls fällt die Annan’sche Friedens-Bilanz gemischt aus. Der "extrem aktive internationaler Führer", wie der frühere UN-Untergeneralsekretär Brian Urquhart seinen Freund Annan nannte, schaltete sich zwar erfolgreich in die Unabhängigkeitsbestrebungen Ost-Timors von Indonesien ein.

Schwere internationale Krisen wie diejenige um Irans mutmaßliches Atomwaffenprogramm konnte der erste Mann des UN-Sekretariats aber nicht entschärfen. Der Afrikaner Annan mühte sich auch vergeblich, die Gemetzel in Sudans Provinz Darfur zu stoppen.

Eine Demütigung erlebte Annan durch Iraks Diktator Saddam Hussein. Annan wollte erreichen, dass der Irak mit den UN-Waffeninspektoren kooperiert. Saddam empfing den Generalsekretär 1998 in einem Palast, man schmauchte Zigarren, Annan ließ sich vom rauen Charme des Herrschers betören. "Kann ich Saddam Hussein trauen?" fragte Annan, um die Antwort gleich zu geben: "Ich kann mit ihm Geschäfte machen."

Saddam aber scherte sich nicht um seine Zusagen. Wohlmeinende Kritiker erinnerten an Annans Unerfahrenheit: Als Saddam ihn einwickelte, war der Generalsekretär erst rund ein Jahr im Amt. Saddam machte Annan auch im Öl-für-Lebensmittel-Skandal zu schaffen. Die Iraker missbrauchten ein humanitäres UN-Programm. Generalsekretär Annan bekam bei den Untersuchungen des Skandals nicht die besten Noten.

Auch die Aufarbeitung zweier Blutbäder hatte für Annan lange keine Dringlichkeit. "Der Feigheit" sei Annan schuldig, schrieb etwa Kenneth Cain, ein ehemaliger UN-Experte für Menschenrechte. Annan habe dem Völkermord 1994 in Ruanda und dem Massenmord der Serben an wehrlosen Muslimen 1995 in Srebrenica nur zugeschaut. Seinerzeit dirigierte Annan in der New Yorker Zentrale die Blauhelmeinsätze.

Während Öl-für-Lebensmittel, Ruanda und Srebrenica das Image der UN schädigten, blieben die erstarrten Macht-Strukturen der Organisation unter Annan die alten. Vor allem die wiederholt vorgetragene Forderung des Generalsekretärs, den Sicherheitsrat zu modernisieren, verpuffte folgenlos. Er musste gestehen: "Meine Pläne waren ambitioniert, einige würden sogar sagen: überambitioniert."

Bilder aus dem Leben von Kofi Annan Foto: dpa Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (r.) begrüßt im April 1997 Kanzleramt in Bonn den damals neuen UN-Generalsekretär Kofi Annan.

Foto: dpa Der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan (r.) gestikuliert im Oktober 1997 bei einem Besuch des Opernstars Luciano Pavarotti im Hauptsitz der Vereinten Nationen.

Foto: dpa Der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan (r) und Jassir Arafat, damaliger Palästinenserpräsident, nehmen im Januar 1999 am 29. Weltwirtschaftsforum teil.

Foto: dpa Der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan (l.) trifft den damaligen Papst Johannes Paul II. bei einer Privataudienz im April 1997.

Foto: dpa Der damalige Bundespräsident Roman Herzog (l.) und der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan schreiten im April 1999 im Park des Schlosses Bellevue eine Ehrenformation der Bundeswehr ab.

Foto: dpa Berlin: Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (l.) begrüßt im Juli 2000 den damaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren.

Foto: dpa New York: Der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan (r.) schüttelt im April 2005 die Hand von Bill Clinton, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten, im Hauptsitz der Vereinten Nationen.

Foto: dpa Der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan (l.) und Han Seung-soo, damals Aussenminister von Südkorea und Präsident der 56. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen, halten am Dezember 2001 den Friedensnobelpreis in Rathaus in den Händen.

Foto: dpa Bonn: Der damalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan (l.) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geben im Juli 2006 vor dem Palais Schaumburg eine Pressekonferenz.

Foto: dpa Der damalige Bundespräsident Horst Köhler (l.) übergibt am 5. Mai 2008 das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an den damaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan im Schloss Bellevue.

Foto: dpa 15.03.2006, Südafrika, Johannesburg: Der frühere südafrikanische Präsident Nelson Mandela und der damalige UN-Generalskretär Kofi Annan (r.) stehen nach einem Treffen nebeneinander.

Foto: dpa Der frühere UN-Generalskretär unterhält sich im März 2012 in Damaskus mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.

Foto: dpa Der frühere US-Präsident Jimmy Carter, der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan (M.) und UN-Repräsentant Lakhdar Brahimi (r) stehen im Dezember 2013 bei der Trauerfeier für den früheren südafrikanischen Präsidenten Mandela nebeneinander.

Foto: dpa Der ehemalige UN Generalsekretär Kofi Annan spricht im Februar 2015 bei der 51. Sicherheitskonferenz im Hotel Bayerischer Hof.

Annan erblickte 1938 an der Goldküste im Westen Afrikas das Licht der Welt, dem heutigen Ghana. Sein Vater, ein Adliger, verlangte von seinem Sohn immer Topleistungen. Kofi studierte Volkswirtschaftslehre und Management in den USA, er verfeinerte seine Kenntnisse der internationalen Politik am Uni-Institut HEI in Genf. Je mehr der junge Mann von der Welt und ihren Malaisen erfuhr, umso mehr wuchs sein Verlangen, diese Welt zu heilen.

Wo könnte er das besser als bei den Vereinten Nationen? In der Weltgesundheitsorganisation in Genf begann Anfang der 1960-er Jahre sein Aufstieg. Es folgen UN-Stationen auf verschiedenen Kontinenten. Mit jedem Job wurde der Junge von der Goldküste geschmeidiger, geschickter, ehrgeiziger.

Schließlich fanden die USA Gefallen an Annan und machten aus ihm den UN-Generalsekretär. Dafür erwarteten die Amerikaner, dass Annan spurt. Er sollte mehr als Sekretär dienen denn als General führen. In Annans erster Amtszeit ging das Kalkül auf. Doch als die USA den Irak ins Visier nahmen, gab Annan sein berühmtes Kontra.

Der frühere Generalsekretär kehrte 2012 zur UN zurück. Er versuchte sich als Sondergesandter an der Lösung des Syrien-Krieges. Schnell erkannte der erfahrene Krisenmanager, dass dieser Konflikt zu komplex ist und seinem guten Namen schadet. Nach wenigen Monaten schmiss Annan den UN-Job hin.