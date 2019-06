Sozialdemokraten Favoriten

05.06.2019 Nach den Verlusten für die Sozialdemokraten bei der Europawahl könnten die dänischen Genossen für einen kleinen Lichtblick sorgen. Sie gehen als Favoriten in die Parlamentswahl - und könnten künftig die Regierungschefin stellen.

Kopenhagen (dpa) – Bei der Parlamentswahl in Dänemark zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung als vor vier Jahren ab. Bis zum Mittwochmittag hatten schätzungsweise 37 Prozent der rund 4,2 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, wie Stichproben der Nachrichtenagentur Ritzau zeigten.

Bei der letzten Parlamentswahl 2015 hatten zu dem Zeitpunkt etwas mehr als 27 Prozent der Wähler abgestimmt, am Ende waren es 85,9 Prozent gewesen. An der Europawahl vor zehn Tagen hatten sich so viele Dänen wie noch nie beteiligt, die Wahlbeteiligung beim nördlichsten aller deutschen Nachbarstaaten lag bei 66 Prozent. Die Wahllokale sollten um 20.00 Uhr schließen. Danach wurden erste Prognosen erwartet.

Auch der amtierende Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen und seine sozialdemokratische Herausforderin Mette Frederiksen warfen ihre ausgefüllten Stimmzettel am Vormittag in die Wahlurnen. Frederiksens Sozialdemokraten galten laut Umfragen als Favoriten auf den Wahlsieg.

Unmittelbar vor der Wahl hatte Løkke darum geworben, eine Regierungskoalition in der Mitte - und damit über die traditionellen Bündnisblöcke hinweg - zu bilden. Frederiksen wies diese Möglichkeit am Wahltag zurück. "Ich halte es für etwas unseriös, während des Wahlkampfes drei, vier unterschiedliche Vorschläge für eine Regierung vorzulegen", sagte sie bei der Stimmabgabe in Værløse. (dpa)