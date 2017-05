May unter Druck

London. Eigentlich hatte Premierministerin Theresa May einen Erdrutschsieg bei den Parlamentswahlen in Großbritannien erwartet. Jetzt wird sie aber nervös.

Es darf davon ausgegangen werden, dass hinter den Türen von Nummer Zehn Downing Street bereits alles für den Erdrutschsieg vorbereitet war. Premierministerin Theresa May erwartete für den 8. Juni nichts anderes als eine überwältigende Mehrheit, als sie im April überraschend Parlaments-Neuwahlen ausrief. Sämtliche Meinungsforschungsinstitute hatten einen riesigen Vorsprung vor der oppositionellen Labour-Partei unter Jeremy Corbyn ermittelt. May wollte sich auf diese Weise ein Mandat verschaffen und die knappe Mehrheit im Parlament ausbauen, um eine freie Hand für die Brexit-Verhandlungen zu haben.

Gut eine Woche vor der Abstimmung hat sich die Situation geändert. Im Zirkel der Tories herrscht Nervosität, denn der Vorsprung schmilzt dahin, wie mehrere Umfragen am Wochenende ergaben. Das liegt zum einen am konservativen Wahlprogramm, laut dem unter anderem Rentner der Mittelklasse stärker zur Kasse gebeten werden sollen. Zum anderen am schlechten Wahlkampf, der extrem auf die Person May zugeschnitten ist. Aber auch der schreckliche Terroranschlag in Manchester, bei dem ein Selbstmordattentäter am Montag vergangener Woche 22 Menschen tötete, schadet offenbar den Konservativen. Das Problem für die Tories: Die Innenministerin, die in ihrer sechsjährigen Amtszeit Tausende Polizeistellen strich, war ausgerechnet Theresa May.

Am Montag stellten Corbyn und die Premierministerin sich im Fernsehen erst Fragen der Wähler, danach eines Moderators. Nicht zusammen, sondern nacheinander – einen direkten Schlagabtausch hatte May abgelehnt. Der Grund war schnell erkennbar: Wie bereits seit Wochen präsentierte sie sich als „schlechte Wahlkämpferin“, wie etliche Beobachter auf Twitter anmerkten, wirkte „nervös und wackelig“. Zwar hielt sie sich mit ihrem Dauerslogan, das Land brauche eine „starke und stabile Führung“ zurück, doch auch mit konkreten Inhalten. Und als ein Polizist im Publikum nach den „verheerenden“ Stellenstreichungen fragte, kam sie ins Straucheln. Nur beim Thema Brexit konnte sie punkten. Abermals betonte sie, kein Abkommen mit der EU am Ende der Verhandlungen sei besser als ein schlechter Deal – was bei trotzigen Brexit-Anhängern fraglos ankommt. Die Mehrheit der Ökonomen bezeichnet solch ein Szenario jedoch als Katastrophe.

Corbyn wirkte zur Überraschung vieler Zuschauer souverän, witzig und überzeugend. Wie seit Wochen lenkte er die Aufmerksamkeit auf die Innenpolitik und weg vom Brexit. Investitionen in Bildung und Erziehung, in das Gesundheitssystem und in die Polizei – es sind diese Themen, mit denen Labour die Aufholjagd begann und fortsetzen will.

Zwar ist es unwahrscheinlich, dass die Konservativen am 8. Juni verlieren. Noch immer gilt der Alt-Linke Corbyn für viele Briten als unwählbar und enge Parteikollegen irritieren regelmäßig mit peinlichen Interviews. Doch für Theresa May wird es sich bereits als Niederlage anfühlen, sollte sie am Ende keinen historischen Sieg feiern können. Und die mittlerweile abstimmungsmüden Briten werden sich fragen, warum sie überhaupt schon wieder zur Wahl aufgerufen wurden.