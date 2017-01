20.01.2017 Banjul. Der abgewählte Präsident Jammeh erhält eine letzte Chance, ohne Blutvergießen abzutreten. Vermittler aus westafrikanischen Staaten machen Druck. Eine internationale Eingreiftruppe steht bereit.

Mit einem letzten Überzeugungsversuch zu einer friedlichen Machtübergabe sind westafrikanische Staatschefs in Gambia eingetroffen.

Unter dem Druck einer bereitstehenden Eingreiftruppe wollen sie den abgewählten Präsidenten Yahya Jammeh ein letztes Mal dazu drängen, sein Amt ohne Blutvergießen abzutreten. Angeführt wird die Delegation von Guineas Präsident Alpha Condé. Jammeh soll Berichten zufolge um eine Schonfrist bis 1700 MEZ für eine Entscheidung gebeten haben.

Am Donnerstagabend waren Truppen der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas eingerückt. Die Intervention wurde am Freitagmorgen im Vorfeld der Gespräche auf Eis gelegt. Sollte Jammeh nicht weichen, werde der Vormarsch der Truppen aus Nigeria, Ghana, Togo und dem Senegal fortgesetzt, erklärte ein ranghoher Geheimdienstmitarbeiter.

Fernsehbilder aus der Nacht zeigten schwer bewaffnete Soldaten, Panzer und Truppentransporter. Trotzdem schien es unwahrscheinlich, dass es zu größeren Kampfhandlungen kommen würde. Die Gesamtstärke der gambischen Streitkräfte liegt etwa zwischen 800 bis 1000 Soldaten. Die Führung von Streitkräften und Polizei hatte sich Sicherheitskreisen zufolge bereits von Jammeh losgesagt.

"Selbst wenn die Gespräche scheitern, werden die gambischen Truppen die Ecowas-Truppen mit offenen Armen und einer Tasse begrüßen", sagte Generalstabschef Ousman Badgie am Freitag.

Jammeh hatte die Präsidentenwahl im Dezember verloren. Diese Woche rief er den Notstand aus, um im Amt zu bleiben. Der siegreiche Oppositionskandidat Adama Barrow wurde am Donnerstag in der gambischen Botschaft im Senegal als neuer Präsident des kleinen westafrikanischen Landes vereidigt. Barrow stimmte der militärischen Intervention der Ecowas zu.

Inzwischen sind schon rund 45 000 Menschen - zumeist Frauen und Kinder - aus Furcht vor Gewalt aus dem Land geflohen, sagte ein Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Freitag in Genf. Die nächsten Tage seien nun entscheidend dafür, ob der Flüchtlingsstrom in den benachbarten Senegal noch anwachse. "Die Menschen sind besorgt, was noch kommen könnte", sagte Sprecher Babar Barloch.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte Barrow zuvor die "volle Unterstützung" dafür ausgesprochen, sicherzustellen, dass der Wille des Volkes in Gambia umgesetzt werde. Die Ratsmitglieder machten bei der Beratung in New York jedoch deutlich, dass sie eine friedliche Lösung bevorzugen würden. Die Afrikanische Union sprach am Freitag erneut ihren Rückhalt für das Vorgehen von Ecowas aus und begrüßte die Unterstützung durch den UN-Sicherheitsrat.

Die frühere britische Kolonie Gambia gehört nach einem UN-Index zu den 20 ärmsten Ländern der Welt. Neben der Landwirtschaft ist in dem Staat mit etwa zwei Millionen Einwohnern der Tourismus einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Europäische Reiseveranstalter hatten am Mittwoch damit begonnen, Urlauber in ihre Heimatländer zurückzubringen. (dpa)