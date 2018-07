Treffen mit Netanjahu

18.07.2018 Tel Aviv. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban besucht von Mittwoch bis Freitag Israel. Nach Angaben des israelischen Außenministeriums ist es Orbans erste Visite in Israel als Regierungschef.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu war nach Medienberichten der erste ausländische Regierungschef, der dem rechtsnationalen Politiker nach dessen Wahlsieg im April gratuliert hatte. Dabei lud er Orban auch nach Israel ein. Netanjahu hatte Ungarn vergangenes Jahr im Juli besucht.

Orban will am Donnerstag auch die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besichtigen. Amnesty International hat die Einrichtung dazu aufgefordert, Orban den Besuch zu verweigern. Zugleich hat sie zu Protesten aufgerufen. Orban treibe "anti-demokratische Gesetzgebung voran und herrscht in seinem Land de facto als Diktator, der politische Gegner und Menschenrechtsorganisationen verfolgt", erklärte die Organisation.

Netanjahu hat Orban in der Vergangenheit klar unterstützt – wofür er sowohl von Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in Ungarn als auch der israelischen Opposition kritisiert wurde. So wurde etwa die Regierungskampagne gegen den liberalen US-Milliardär George Soros als antisemitisch kritisiert. (dpa)