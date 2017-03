Einschränkungen im Flugzeug

Die US-Regierung will die Mitnahme von größeren Elektronikgeräten auf Flügen aus einigen Ländern in die USA verbieten.

21.03.2017 Washington. Neue Einschränkungen für USA-Reisende aus dem Nahen Osten und Afrika: Die Regierung will die Mitnahme einiger größerer Elektrogeräte im Handgepäck verbieten.

Die US-Regierung will die Mitnahme von größeren Elektronikgeräten im Handgepäck auf Flügen aus einigen Ländern in die USA verbieten. Mit der entsprechenden Ankündigung der Transportsicherheitsbehörde (TSA) und des Heimatschutzministeriums sei an diesem Dienstag zu rechnen, berichtete der Sender NBC. Eine offizielle Bestätigung der Pläne gab es zunächst nicht. Das Heimatschutzministerium lehnte eine Stellungnahme ab.

Ein US-Bundesbeamter sprach laut NBC von „einer Anpassung auf Grundlage einer Bedrohungsanalyse“. Das Verbot soll der Nachrichtenagentur AP zufolge für Direktflüge in die USA aus Kairo, Jordaniens Hauptstadt Amman, Kuwait-Stadt, Casablanca, Katars Hauptstadt Doha, Istanbul, Riad und Dschidda in Saudi-Arabien sowie Dubai und Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten gelten.

Wie die AP weiter berichtet, solle die Regelung bereits am Dienstag in Kraft treten. Mehrere der betroffenen Airlines erklärten demnach am Dienstagvormittag aber, dass sie bislang keine konkrete Anweisung erhalten hätten und nach wie vor Passagiere mit solchen Geräten an Bord ließen.

Von dem Verbot betroffen sind größere Elektrogeräte wie Laptops, Tablet-Computern, Kameras. Die Elektronikgeräte können allerdings im Gepäck aufgegeben werden, das im Flugzeugbauch verstaut wird. (dpa/ga)