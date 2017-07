09.07.2017 Mossul. Eine offizielle Stellungnahme zur Befreiung der ehemaligen IS-Hochburg Mossul gibt es noch nicht. Es wird aber erwartet, dass Iraks Ministerpräsident Al-Abadi sie in einer Rede an die Nation bald verkünden wird.

Der US-Sonderbeauftragte für die Bekämpfung des Islamischen Staats (IS), Brett McGurk, spricht von einem "Sieg" der irakischen Sicherheitskräfte in der ehemaligen IS-Hochburg Mossul.

Er kommentierte die Meldung, dass Ministerpräsident Haidar al-Abadi in der Stadt eingetroffen sei, auf Twitter mit den Worten: "Ministerpräsident Al-Abadi trifft in Mossul ein, um den Sicherheitskräften und den Irakern zu ihrem Sieg über den IS in der Stadt zu gratulieren". (dpa)