Unabhängigkeit von Energieimporten

Ölbohrungen von BP in der Prudoe Bay, Alaska. Die Trump-Regierung will es möglichmachen bald wieder in Arktis und Atlantik nach Öl zu bohren.

Washington. US-Präsident Donald Trump will Amerika mit der Suche nach Öl und Gas von Energieimporten unabhängig machen. Zahlreiche Bundesstaaten kündigen dagegen bereits Widerstand an.

Von Dirk Hautkapp, 05.01.2018

Wenn es darum geht, Donald Trump zu preisen, ist Rick Scott normalerweise nicht zu bremsen. Als Hurrikan „Irma“ im vergangenen Herbst über Florida hinwegfegte, nannte der kahlköpfige Gouverneur des Sonnenschein-Staates im Süden der USA die Hilfeleistungen der Zentralregierung „einzigartig“, auch wenn viele Bürger vor Ort ein anderes Gefühl hatten.

Diesmal ist der Republikaner komplett auf der Gegengeraden zu Trump. Um Amerikas „Energie-Dominanz“ auf den Weltmärkten zu erreichen, hat der Präsidenten Innenminister Ryan Zinke grünes Licht gegeben, nahezu sämtliche Küstengebiete von Atlantik, Pazifik bis Alaska den großen Energie-Unternehmen zur Pacht anzubieten, um dort nach Öl und Gas bohren zu lassen. Mehrere Millionen Hektar große Streifen von Neu-England bis Key West an der Ost- und von Oregon bis San Diego an der West-Küste, die bislang aus Umweltschutzgründen für die Ressourcen-Ausbeutung verboten waren, sollen vom nächsten Jahr an wirtschaftlich verwertet werden. „Das muss vom Tisch“, sagt Scott, „meine oberste Priorität ist der Schutz der natürlichen Ressourcen Floridas.“

Der Gouverneur sorgt sich um die Tourismus-Industrie an beiden Küsten seines Staates. Auch dort hat man nicht vergessen, was sich vor acht Jahren im Golf von Mexiko zugetrug: die Öl-Bohrinsel Deepwater Horizon explodierte. Rund 800 Millionen Liter Rohöl ergossen sich ins Meer. Noch heute laborieren die Anrainer-Bundesstaaten von Florida bis Alabama und Mississippi an den Langzeitfolgen der bisher folgenschwersten Öl-Katastrophe Amerikas. Im Gefolge wurden die Auflagen für Offshore-Förderung von Öl und Gas erheblich verschärft. Noch Ende 2016, kurz vor Trumps Amtsantritt, schob Vorgänger Obama den Bestrebungen einen Riegel vor, auch das sensible und einzigartige Ökosystem der Arktis für Ölbohrungen freizugeben.

Trump hingegen hatte bereits im Wahlkampf versprochen, alle verfügbaren Energie-Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um Amerika mittelfristig komplett von Importen unabhängig zu machen. Unter dem Beifall des „American Petroleum Institute“, einer Lobbyorganisation der Ölbranche, erließ er im vergangenen Frühjahr eine präsidiale Order, um Obamas Politik zu revidieren. Inzwischen hat der US-Kongress im Zuge des Geschachers um die Steuer-Reform mit republikanischer Mehrheit den Bann in der Arktis aufgehoben. Dabei spielte die aus Alaska stammende Senatorin Lisa Murkowski eine Schlüsselrolle. Sie knüpfte ihr „Ja“ zu den umstrittenen Steuersenkungen an ein „Ja“ zu Öl-Bohrungen in ihrer Heimat. Wie im nördlichsten Bundesstaat so steht der Regierung Trump nach dem jüngsten Federstrich auch in anderen Teilen des Landes eine breite Front von Gegnern gegenüber, die sämtliche Rechtsmittel ausschöpfen wollen, um die Intervention Washingtons abzuwehren.

Allen voran die meist demokratischen Gouverneure von Küsten-Bundesstaaten wie New Jersey, Delaware, Maryland, North Carolina, South Carolina, Kalifornien, Oregon und Washington State. Stellvertretend für sie erklärte der frisch gewählte Gouverneur von Virginia, Ralph Northam, dass Trumps Politik die Tourismus- und Fischerei-Industrie gefährde. Außerdem lehnt auch das Verteidigungsministerium, das in Norfolk eine der größten Marine-Basen des Landes betreibt, den Bau von Öl-Bohrinseln ab. Das Militär erwartet dadurch Einschränkungen auf den maritimen Übungsplätzen.

Nachteile für Natur und Tierwelt fürchten Umweltgruppen wie das „Center für biologische Vielfalt“. Kristen Monsell, die Juristin der Organisation, die sich mit über 60 ähnlich gestimmten Gruppen zusammengeschlossen hat, hält Trumps Vorgehen schlicht für „rücksichtslos“. Am größten wird der Gegenwind aus Kalifornien sein. Der bevölkerungsreichste Bundesstaat liegt mit der Zentral-Regierung auf fast allen Politikfeldern von Einwanderung bis Drogen-Liberalisierung im Clinch. Dass Trump es wagt, de facto ein seit einer Umweltkatastrophe vor Santa Barbara 1969 bestehendes Öf-Förderungsverbot vor der Küste massiv zu unterlaufen, wird in der Hauptstadt Sacramento als Affront empfunden. „Wir bewerten gerade alle unsere Optionen, um unsere Küsten zu schützen“, gab Justizminister Xavier Becerra bereits den Warnschuss ab. Um dem Protest die Spitze zu nehmen, wiegelte Innenminister Zinke gestern ungelenk ab.

Nichts sei beschlossen, alles werde transparent diskutiert, um die Interessen von Wirtschaft und Umwelt unter einen Hut zu bringen, sagte er. Im Umfeld von Floridas Gouverneur Rick Scott, ebenfalls Republikaner, ist die Skepsis groß: „Selbst mit den höchsten Sicherheitsstandards bleibt das Risiko einer Ölpest hoch“, sagte ein Mitarbeiter der Umweltverwaltung. In einer Zeit, in der selbst traditionelle Öl-Bundesstaaten wie Texas massiv in Wind- und Sonnen-Energie investierten, um sich schrittweise von fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen, sei die Freigabe der Meere für die Öl-Industrie „geradezu kontraproduktiv“.