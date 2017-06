Vereinte Nationen

Genf. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump nimmt ihr nächstes Ziel bei den Vereinten Nationen ins Visier: Jetzt ist der UN-Menschenrechtsrat an der Reihe.

Von Jan Dirk Herbermann, 06.06.2017

Die Botschafterin Trumps bei den Vereinten Nationen in New York, Nikki Haley, verlangte am Dienstag Änderungen im obersten UN-Gremium zum Schutz der Menschenrechte. Der oft gescholtene Rat müsse „effektiver, verantwortlicher und zupackender“ werden.

Als erstes forderte Haley vor den Gesandten der 47 Mitgliedsländer in Genf: Das Forum dürfe nicht weiter serienmäßig Israel verurteilen. Der Rat mache sich unglaubwürdig, wenn er Israel anprangere und gleichzeitig autoritäre Regimes wie in Venezuela gewähren lasse. „Keinem Land, das die Menschenrechte verletzt, sollte erlaubt sein einen Sitz am Tisch einzunehmen“, sagte sie mit Blick auf Ratsmitglieder wie Venezuela, China und Kuba.

Seit seiner Gründung im Jahr 2006 verabschiedete der Rat, meistens auf Initiative muslimsicher Länder, eine Serie von Resolutionen gegen Israels Okkupation der Palästinensergebiete. Hingegen fand sich bislang keine Mehrheit, die das gewaltsame Vorgehen der Regierung Venezuelas gegen Oppositionelle kritisiert.

Vorige Woche hatte Haley in einem Beitrag für die Washington Post einen neuen Modus für die Wahl der Ratsmitglieder durch die UN-Vollversammlung verlangt – damit will sie „Diktatoren“ fernhalten.

Ob die USA die Umsetzung der Vorschläge mit ihrer Ratsmitgliedschaft verknüpfen, ließ die Botschafterin offen. Die USA gehören dem Rat turnusmäßig noch bis 2019 an. Traditionell stehen die USA dem UN-Gremium kritisch gegenüber. Auch Barack Obama hatte verlangt, dass der Rat nicht einseitig Israel verurteilen dürfe.