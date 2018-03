Syrien, Jemen und Myanmar

Diese Gewalt hat er in seiner Heimat Myanmar erlebt und im Flüchtlingscamp gezeichnet: Ein elfjähriger Rohingya-Junge mit seinem Bild von Hubschraubern, schießenden Soldaten und brennenden Hütten.

Kinder der muslimischen Rohingya-Minderheit aus Myanmar warten in einem Flüchtlingslager in Bangladesch auf Essensrationen.

07.03.2018 Genf. Mit Spannung wird die Rede von UN-Hochkommissar Said Raad al-Hussein zu den schlimmsten Krisenherden der Welt erwartet. Der Menschenrechtschef der Vereinten Nationen ist für seine unverblümte Kritik bekannt.

Die derzeit größten Krisenherde und schlimmsten Menschenrechtsverletzungen der Welt stehen heute im Fokus einer Rede von UN-Hochkommissar Said Raad al-Hussein.

Der Menschenrechtschef der Vereinten Nationen wird in Genf in seinem Jahresbericht unter anderem über Verbrechen in Syrien, die Vertreibung der Rohingya-Minderheit aus Myanmar und über den Krieg im Jemen berichten, heißt es aus Saids Umfeld.

Der jordanische UN-Diplomat wird sich voraussichtlich auch mit den Situationen in der Türkei und in Venezuela befassen. Said hält seine Rede vor Vertretern der 47 Länder des UN-Menschenrechtsrates, darunter auch Deutschland.

Der Hochkommissar ist für seine unverblümte Kritik bekannt. Vorige Woche sagte er, die Angriffe auf syrische Zivilisten in der Region Ost-Ghuta seien "wahrscheinlich Kriegsverbrechen und möglicherweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit." Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban bezeichnete er als Rassisten. (dpa)