100-Tage-Bilanz

Mit der Botschaft eines radikalen Neuanfangs hat Donald Trump das Weiße Haus erobert. Schon in den ersten 100 Tagen wollte er das Land umkrempeln. Viel ist davon nicht geblieben.

Washington. Der neue US-Präsident überzeugt bislang nicht. Seine Einreiseverbote für Muslime wurden von mehreren Gerichten gestoppt, eine Alternative zu „Obamacare“ ist nicht in Sicht. Als größter Erfolg gilt die Durchsetzung eines erzkonservativen Richters.

Von Dirk Hautkapp, 27.04.2017

Mehr versprochen als gehalten. Zur symbolischen 100-Tage-Frist am Samstag fällt die Bilanz für US-Präsident Donald Trump mäßig aus. Sein „Vertrag“, den er im Oktober vor der Wahl mit dem amerikanischen Volk geschlossen hat, ist weitgehend unerfüllt geblieben. Nur 40 Prozent der Amerikaner können der Leistung des politischen Neulings in der Startphase Gutes abgewinnen – der mit Abstand schlechteste Wert eines US-Präsidenten seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Noch hat Trump über 1450 Tage Zeit, das Blatt zu wenden. Bislang sieht die Bestandsaufnahme so aus:

Die größten Erfolge: Mit Neil Gorsuch (49), der gegen erbitterten Widerstand der Demokraten durchgesetzt wurde, wird auf Jahrzehnte ein erzkonservativer Jurist am Obersten Gerichtshof Recht sprechen. In der religiös-fundamentalen Wählerschaft hat Trump damit ein zentrales Wahlkampfversprechen erfüllt.

Fast 30 Dekrete mit mäßigem Erfolg

Trump hat die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen TPP mit asiatischen Staaten beendet, zwei umstrittene Öl-Pipeline-Projekte (Key-stone XL und Dakota) freigegeben und diverse regulatorische Auflagen für die Industrie aus der Zeit seines Vorgängers aufgehoben. Allein die massive Verschärfung der Rhetorik in der Einwanderungsdebatte hat die Zahl der illegalen Übertritte an der Grenze zu Mexiko um mehr als 50 Prozent sinken lassen.

Die größten Misserfolge: Trump hat bisher rund 30 präsidiale Dekrete (Sonderverordnungen) unterzeichnet. Dabei handelt es sich oft um Prüfaufträge mit ungewissem Ausgang. Es gibt bisher aber kein einziges durchfinanziertes, gesetzgeberisches Großvorhaben, mit dem der Präsident gemeinsam mit dem republikanisch beherrschten Kongress Regierungsfähigkeit aus einem Guss unter Beweis gestellt hätte.

Weder ist von dem eine Billion Dollar (1000 Milliarden) schweren Modernisierungsprogramm für Straßen, Flughäfen und Brücken etwas Belastbares (und im Kongress Mehrheitsfähiges) zu sehen, noch von der versprochenen Steuerreform, die Unternehmen wie Durchschnittshaushalte gleichermaßen entlasten soll.

Gesundheitsreform und Einreisestopp als Maßnahmen Trumps

Dagegen steht: Die unverzügliche „Rücknahme und Ersetzung“ der Krankenversicherung seines Vorgängers Barack Obama („Obamacare“) ist bisher an parteiinternen Zwistigkeiten der Republikaner gescheitert. Wann die von Trump fest versprochene Alternative, die günstigere Beiträge bei besserer Versorgung bieten soll, kommt, steht in den Sternen. Experten befürchten, dass in der Zwischenzeit bis zu 20 Millionen Amerikaner ihren Schutz im Krankheitsfall verlieren könnten.

Zur Terrorprävention hat Trump Bürger aus ausgewählten muslimisch dominierten Ländern mit Einreiseverboten belegt. Die Initiative ist von mehreren Gerichten als verfassungswidrig gestoppt worden.

Auch die von Washington angedrohte Kürzung von millionenschweren Zuschüssen für Städte wie New York, Los Angeles oder San Francisco, die nicht straffällig gewordenen Migranten ohne Aufenthaltspapiere Zuflucht bieten („sanctuary cities“), ist gestern von einem Bundesrichter in Kalifornien für das gesamte Land als gesetzwidrig gestoppt worden. Zur Begründung hieß es, die Verteilung von Mitteln aus dem Bundeshaushalt sei laut US-Verfassung Aufgabe des Kongresses und nicht des Präsidenten.

Pläne für die Mauer zu Mexiko

Auf Eis liegt der angekündigte Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko, um Drogenkuriere und illegale Einwanderer abzuhalten. Mexiko will nicht, wie von Trump beteuert, für das Projekt bezahlen. Der Kongress in Washington hat bisher nur symbolische Beträge für das auf geschätzt mehr als 70 Milliarden Dollar teure Bauwerk freigegeben. Experten in der Republikanischen Partei rechnen damit, dass es ein über 3000 Kilometer langes Grenzbollwerk niemals geben wird.

Beim Spitzenpersonal musste Trump schon nach wenigen Tagen den Nationalen Sicherheitsberater austauschen. Ex-General Michael Flynn wurde in der heiklen Angelegenheit möglicherweise unstatthafter Russland-Kontakte der Lüge überführt. In seinem engsten Umfeld ist der ideologische Streit von Trumps wichtigsten Beratern – Stephen Bannon und Schwiegersohn Jared Kushner – nach wie ungelöst.

Die außenpolitischen Kehrtwenden: Trump hielt die Nato für „obsolet“, die EU nach dem „Brexit“ Großbritanniens für ein Wackelbündnis, Russlands Präsidenten Wladimir Putin für einen starken Partner, China für einen Währungsbetrüger und Amerika als Weltpolizist für ein Auslaufmodell. Nichts davon hat die ersten drei Monate überstanden.

Politische Kehrtwenden und eine Steuerreform

Die Nato ist heute für Trump ein „Bollwerk für den Frieden“, die EU ein wichtiger, intakter Partner, Putin eine feindselige Kraft, die den Westen destabilisieren will, China (nach dem Besuch von Präsident Xi Jinping) definitiv kein Währungsbetrüger und die USA wieder der Garant für Frieden und Freiheit auf dem Globus. Mit 59 Raketen auf einen syrischen Flugplatz – Reaktion auf einen Diktator Baschar al-Assad zugeschriebenen Giftgas-Angriff auf Zivilisten – gab Trump die zugesagte militärische Zurückhaltung Amerikas endgültig auf. Wie Trump mit China und Russland, geopolitisch nach wie vor die größten Rivalen, auf Dauer verfahren will, bleibt jedoch weiter mysteriös.

Die offenen Baustellen: Trump hat eine ganz neue Strategie im Kampf gegen das Terror-Netzwerk Islamischer Staat versprochen – bis heute Fehlanzeige. Die von Obama praktizierte „strategische Geduld“ mit der aufstrebenden Atommacht Nordkorea sollte durch eine klare Grenzziehung und Eindämmung der Gefahr ersetzt werden – bis auf patrouillierende Flugzeugträger und U-Boote Fehlanzeige. Gestern begann die US-Armee damit, ein umstrittenes Raketenabwehrsystem in Südkorea aufzubauen. Das umstrittene Atomabkommen mit dem Iran wollte Trump zügig aufkündigen – davon ist keine Rede mehr.

Steuerreform: Trump will im Zuge seiner geplanten „historischen Steuerreform“ laut Medienberichten die Unternehmenssteuern massiv senken. Diese sollen demnach von 35 auf 15 Prozent heruntergefahren werden.

Ökonomische Zuversicht in Amerika

Wirtschaft, Steuern und Jobs: Nach der Abkehr von den Freihandelsabkommen TPP (mit Asien) und TTIP (mit Europa) steht weiter aus, wie die USA mit anderen Ländern ihre Wirtschaftsbeziehungen gestalten wollen. Bis zum Sommer sollen die Ministerien für Wirtschaft und Finanzen Vorschläge für Einzelabkommen ausarbeiten. Ob darin flächendeckend Handelsbarrieren auftauchen werden, ist ungewiss. Bei Stahl und – ganz aktuell – kanadischem Weichholz will Trump ausländische Hersteller mit Strafzöllen belegen. Die erwogene „Grenzausgleichssteuer“, die vor allem exportstarke Nationen wie Deutschland massiv beeinträchtigt hätte, ist dagegen vom Tisch.

Trump nimmt für sich in Anspruch, etliche Großunternehmen (Autohersteller etc.) von der Abwanderung ins Ausland abgehalten zu haben. Dadurch seien in den USA 600.000 Jobs entstanden beziehungsweise gesichert worden. Die Zahl wird von unabhängigen Instituten als „aus der Luft gegriffen“ bezeichnet. Viele Investitionen seien bereits lange vor der Wahl Trumps beschlossen gewesen.

Gleichwohl profitiert Trump vom Staffelstab, den ihm Obama übergeben hat (niedrige Arbeitslosenquote, hohe Energieförderung aus heimischen Quellen, gestiegene Kauflaune etc.). Die ökonomische Zuversicht der Amerikaner ist laut Umfragen so groß wie seit 15 Jahren nicht.

Die größten Fehler Trumps

Die größten Fehler: Trump warf Obama vor, zu oft auf dem Golfplatz zu stehen und mit Reisen Steuergelder zu verschwenden. Trump ist seit Amtsantritt 19 Mal auf dem gepflegten Grün mit dem Schläger gesehen worden. Seine regelmäßigen Wochenendtrips ins Privatdomizil Mar-a-Lago in Florida haben einen hohen zweistelligen Millionenbetrag verschlungen. Gleichzeitig wird bei Sozialprogrammen wie „Essen auf Rädern“ gekürzt.

Trump hatte im Wahlkampf versprochen, zu gegebener Zeit seine Steuererklärung zu veröffentlichen („ich habe nichts zu verbergen“).

Heute verweigert er den Blick in seine Besitzverhältnisse und Geschäftsbeziehungen. Kritiker fühlen sich bestätigt, dass ausländische Regierungen (Moskau etc.) Belastendes gegen Trump in der Hand haben könnten.

Trump hatte einen reibungslosen Regierungsübergang zugesagt. Tatsache ist, dass mehr als 90 Prozent der Spitzenjobs in den Ministerien und Behörden bisher nicht besetzt sind.