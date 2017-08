Kommentar zu den Vorgängen im Weißen Haus

Washington. Das Abstrafen von Verantwortlichen des Rechtsstaates für Handlungen kann ihm im weiteren Verlauf der Untersuchung seiner Russland-Befangenheit noch den Kopf kosten, kommentiert GA-Korrespondent Gregor Mayntz.

Von Gregor Mayntz, 02.08.2017

Die Zustände im Weißen Haus unter Donald Trump erinnern nicht nur an eine TV-Seifenoper mit Schurken, Intrigen und derben Sprüchen. Sie sind eine. Da betreibt der neue Kommunikationschef die Demontage des Stabschefs, und postwendend kickt der neue Stabschef den Kommunikationschef aus dem Amt. Und der Präsident feiert diesen Vorgang als „großartigen Tag im Weißen Haus“. Gerade dieser letzte einordnende Tweet entlarvt die Angelegenheit. Denn so würde ein Regisseur den Arbeitstag zusammenfassen, wenn es ihm gelungen wäre, binnen einer Folge größtmögliches Chaos vor einem fassungslosen Publikum perfekt in Szene zu setzen.

Als wäre Trump weiter in seiner Realityshow, die von der öffentlichen Genugtuung über das Feuern von Mitarbeitern lebte, hat er im ersten halben Jahr im Amt eine beispiellos hohe Zahl von Stützen seiner Administration aus dem Weg geräumt oder vertrieben. Das Abstrafen von Verantwortlichen des Rechtsstaates für Handlungen, die ihnen die Verfassung vorschreibt, aber Trump in Bedrängnis bringen, kann ihm im weiteren Verlauf der Untersuchung seiner Russland-Befangenheit noch den Kopf kosten.

Dass er die Empörung über die vulgäre Großmäuligkeit seines neuen Kommunikationschefs Anthony Scaramucci mit Sympathie über Tage laufen ließ, ist nur konsequent für einen Mann, der mit vulgärer Großmäuligkeit Präsident geworden ist. Scaramucci war eine weitere „lose Kanone“ auf Trumps Deck. Aber nicht er hat ihn entlassen, um Ordnung in die Regierungszentrale zu bringen, sondern sein neuer Stabschef, der mit eiserner Hand schon im Heimatschutzministerium wirkende Ex-General John Kelly, forderte Scaramuccis Ablösung.

Die Erwartung, dass sich die Verhältnisse im Weißen Haus durch Kelly normalisieren, liegt nahe. Möglicherweise wird die nächste Folge von „Trump im Weißen Haus“ zunächst mit ruhigeren Bildern beginnen. Aber der Regisseur ist derselbe geblieben, und der garantiert Spektakuläres.

Er taugt nicht für die Rolle, eine gespaltene Gesellschaft zusammenzubringen. Wenn diese Spaltung auch wegen immer wieder überbordender Polizeigewalt größer wird, dann lässt sich bereits absehen, was Trump mit der Aufforderung an Polizisten, ruhig härter zuzupacken, auf den Weg gebracht hat. Und er taugt auch nicht dazu, seine wichtigsten Wahlkampfversprechen zu realisieren. Die Abwicklung von Obamas Gesundheitsreform scheint endgültig gescheitert, und auch der Unternehmensteuerreform droht ein ähnliches Schicksal. Das lässt befürchten, dass er neue Ablenkungsschlachten auf außenpolitischem Feld provoziert.

Vernünftig wäre es daher, die erste Staffel von „Trump im Weißen Haus“ möglichst schnell zu beenden. Leider entscheiden im TV-Business Einschaltquoten über eine zweite Staffel. Im richtigen Leben aber auch Parlamente und Gerichte