Ein von Barack Obama erlassenes Dekret schützt Hunderttausende Kinder illegaler Einwanderer vor der Abschiebung aus den Vereinigten Staaten - auch Daysi Fuentes. Obamas Nachfolger Donald Trump will das ändern.

Von Luzia Ogureck, 09.03.2018

Daysi Fuentes plant voraus, halbe Sachen sind nicht ihr Ding. Schon in der zehnten Klasse war klar, dass sie als Naturwissenschaftlerin Karriere machen will. Nach dem High-School-Abschluss im vergangenen Sommer begann die 18-Jährige ihr Bioengineering-Studium an einer New Yorker Technikhochschule. Später möchte Daysi in der Prothetik forschen. „Mich fasziniert, wie Prothesen den Alltag eines Menschen vereinfachen können“, erzählt sie. „Die meisten von uns wissen nicht, wie es ist, einen Arm oder ein Bein zu verlieren. Fortschritte in diesem Feld sind für die Betroffenen aber revolutionär – vom wissenschaftlichen Mehrwert ganz zu schweigen.“

Dass die erst 18-jährige Daysi bereits ein so genaues Ziel vor Augen hat, ist möglicherweise dem Umstand geschuldet, dass vieles in ihrem Leben überhaupt nicht sicher ist. Sie ist eine von 3,6 Millionen junger Migranten, die als Minderjährige illegal in die USA kamen – sogenannte „Dreamers“ („Träumer“). 2012 gewährte Barack Obama 800.000 von ihnen temporären Schutz. „Deferred Action for Childhood Arrivals“, kurz Daca, ermöglicht es Daysi, in den USA zu leben, zu studieren und zu arbeiten, während der Kongress an einer dauerhaften Lösung arbeitet. Zumindest war dies der Plan.

Jetzt waltet Donald Trump als Nachfolger Obamas in Washington. Kaum im Amt, beendete der neue Präsident das Daca-Programm und gab dem Kongress bis zum 5. März 2018 Zeit, ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen. Ein kalifornisches Bezirksgericht erklärte diese Frist im Januar für verfassungswidrig, das Weiße Haus legte in einem ungewöhnlichen Schritt vor dem obersten Verfassungsgericht Widerspruch ein. Anfang dieser Woche lehnten die obersten Richter ab, sich dem Fall anzunehmen, und verwiesen auf den regulären Instanzenweg über ein Berufungsgericht. Somit bleibt Daca zwar vorerst in Kraft, das Heimatschutzministerium akzeptiert jedoch keine neuen Anträge mehr. Bestehende Genehmigungen, die im Zweijahrestakt erneuert werden müssen, unterliegen einer strengen Prüfung.

Trump will keinen Kompromiss eingehen

Es ist unwahrscheinlich, dass die Abgeordneten vor den Kongresswahlen im kommenden November eine Einigung erzielen. Die republikanische Mehrheit hat das Schicksal der Träumer an den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko geknüpft. So steht mit einem Mal nicht mehr nur eine permanente Aufenthaltsregelung zur Debatte, sondern eine Milliardeninvestition aus dem ohnehin strapazierten US-Haushalt. Zwar haben die Demokraten der Investition bereits zugestimmt. Im Gegenzug fordern sie aber einen Weg für die Träumer in die Staatsbürgerschaft.

Diesen Kompromiss will Trump wiederum nicht eingehen, denn das würde fraglos seine zuwanderungskritischen Stammwähler erzürnen. Während man sich in Washington ein politisches Tauziehen liefert, hängen Daysi und Hunderttausende andere junge Menschen in der Schwebe.

Daysi war zwei, ihr Bruder Renato elf Jahre alt, als ihre Eltern Lidia und Renato Senior die Koffer im damals krisengeschüttelten Peru packten, um in die USA auszuwandern. Der Plan: Mit einem Touristenvisum einreisen und den Heimflug verfallen lassen. Seit 16 Jahren lebt die Familie in einer Gemeinde nördlich von New York City – ohne Papiere.

Dass Teile der amerikanischen Öffentlichkeit damit ein Problem haben, kann Daysi in gewisser Weise nachvollziehen. Trumps Unterstützer hätten mit ihrer Forderung nach strengeren Einwanderungsgesetzen nicht ganz Unrecht, findet sie. Gleichwohl fällt es schwer, die eigenen Eltern dafür zu verurteilen, dass sie den beiden Kindern eine bessere Zukunft bieten wollten. „Es muss unglaublich hart gewesen sein“, sagt Daysi. „Sie haben alles hinter sich gelassen, ihre gesamte Zeit und Kraft in unsere Bildung investiert. Dafür bin ich ihnen unendlich dankbar.“

Die Trennung von der Familie ist belastend

Um Passkontrollen zu entgehen, haben Daysis Eltern die USA seit ihrer Ankunft nicht mehr verlassen. Die Trennung von Familie und Freunden macht vor allem Daysis Mutter Lidia zu schaffen. In den vergangenen Jahren verstarb zuerst Lidias Mutter, kurz darauf ihr Vater. Dass sie den Beerdigungen fernbleiben musste, schmerzt bis heute. „Trotzdem war sie überfroh, als mein Bruder und ich meine Großmutter ein letztes Mal sehen konnten“, erzählt Daysi.

Zu Obamas Amtszeit war Daca-Empfängern das Reisen außerhalb der USA unter bestimmten Bedingungen erlaubt. So besuchten Daysi und ihr Bruder vor vier Jahren zum ersten Mal ihre Familie in Peru. Die Reise bescherte zwar schöne Erinnerungen, gleichzeitig wurde Daysi aber auch bewusst, wie viel ihre Eltern für sie opfern mussten.

In der neuen Heimat blieb den beiden die Tür zu vielen Berufen verschlossen. Lidia, eine studierte Lehrerin, arbeitet heute in einem Fast-Food-Restaurant, Renato Senior, der einmal Polizist werden wollte, in zwei verschiedenen Supermärkten – ohne Arbeitserlaubnis, versteht sich. Steuern zahlen sie trotzdem. Ein Hintertürchen im Steuerrecht erlaubt es der US-Finanzbehörde, Lohnsteuer und Sozialabgaben auch von jenen Migranten abzuführen, die eigentlich gar nicht arbeiten dürften. Die Personaldaten werden im Gegenzug nicht der Einwanderungsbehörde übermittelt.

Ein gewinnbringender Deal: Laut Schätzung fließen jährlich auf diesem Weg rund neun Milliarden Dollar in den Staatshaushalt. Die mit den Abgaben gemeinhin verbundenen Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld oder Altersversorgung bleiben Daysis Eltern hingegen verwehrt. Und das ist nicht der einzige Vorteil, den Papierlose wie sie der US-Wirtschaft bescheren. Häufig arbeiten sie unter Mindestlohn und beschweren sich aus Angst vor Abschiebung selten über Rechtsbrüche. Der Markt für Billigarbeitskräfte floriert besonders in der Landwirtschaft und im Baugewerbe – Trumps Branche.

Auch Trump profitierte von Dumpinglöhnen

Entgegen seines eigenen Slogans „Buy American, Hire American“ profitierte auch er als Unternehmer von Dumpinglöhnen. Erst kürzlich enthüllte eine Recherche des Time Magazine, dass der jetzige Präsident für den Bau seines Trump Towers in den 1980er Jahren Hunderte polnische Schwarzarbeiter anheuerte und weit unter Niveau bezahlte. Nach einem 15-jährigen Rechtsstreit, der obendrein verheerende Sicherheitsmängel auf der Baustelle offenlegte, stimmte Trump einem Vergleich in Millionenhöhe zu. Die Prozessakte wurde versiegelt.

Dass in seinen Hotels bis heute Gärtner, Hausmädchen und Köche ohne amerikanischen Pass arbeiten, hält den Präsidenten Trump keineswegs davon ab, gegen Migranten – nicht nur illegale – zu hetzen. In Reden und Werbespots zeichnet er das Bild völlig außer Kon-trolle geratener Zuwanderungsströme. Gerne erwähnt er in diesem Zusammenhang besonders entsetzliche, von Ausländern begangene Gewaltdelikte. Dabei belegen etliche Studien, dass die Kriminalitätsrate innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe unter dem amerikanischen Durchschnitt liegt.

Wurden die fremdenfeindlichen Äußerungen des Kandidaten Trump noch als Wahlkampftaktik abgetan, ist inzwischen kaum zu übersehen: Der US-Präsident hat ein Rassismus-Problem. So behauptete er laut New York Times im Dezember, Menschen aus Haiti hätten „alle Aids“; kaum einen Monat später bezeichnete er afrikanische Staaten als „Dreckslöcher“. Am häufigsten jedoch bedient er sich des Stereotyps vom wahlweise faulen, drogenhandelnden, mordenden Einwanderer aus Lateinamerika. Trumps Rhetorik ist Zündeln neben einem Pulverfass. Erstmals in Amerikas jüngerer Geschichte haben Hassverbrechen wieder zugenommen; FBI-Statistiken dokumentieren einen zwölfprozentigen Anstieg im Verlauf der vergangenen drei Jahre. Die Motive: Antisemitismus, Rassismus, Islamophobie.

Nach der Wahl verlor Daysi manchen Freund

Auch Daysi ist nicht vor Anfeindungen sicher. Der Tag nach der Wahl ist ihr in unangenehmer Erinnerung geblieben. „Meine High School ist ziemlich liberal, und bis dahin hatten sich Trump-Fans weitgehend zurückgehalten“, erzählt sie. „Als der Sieger feststand, kamen sie auf einmal alle mit roten Käppis und ‚Make America Great Again‘-Shirts in die Schule. Sie waren extrem konfrontativ. Einer von ihnen – ich dachte bis dahin, wir seien befreundet – fing an, über Abschiebung zu reden, und sagte, dass meine Familie jetzt aufpassen müsse. Das hat mich ziemlich verletzt.“

Besonders wütend macht Daysi, dass ihre Eltern als Kriminelle gebrandmarkt werden: „Leute wie meine Eltern verrichten häufig die Arbeit, die kein Amerikaner machen möchte. Sie haben sich nie etwas zuschulden kommen lassen“, sagt sie in Anspielung darauf, dass die Festnahmen von Personen ohne Aufenthaltsgenehmigung seit Trumps Amtsantritt um 42 Prozent gestiegen sind. „Uns bleiben zu lassen, aber sie abzuschieben, wäre katastrophal. Ich würde niemals meine Eltern aufs Spiel setzen, um hier legal leben zu können.“

Würde Daysi nicht so offen mit ihrer Situation umgehen, käme niemand auf die Idee, dass sie nicht in den USA geboren wurde. In akzentfreiem Englisch erklärt sie, dass sie sich natürlich auch als Amerikanerin sieht. Für sie ist das eine Frage der Kultur, keine Frage der Herkunft: „Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Ich finde, ich darf das.“

Mit ihrem Bruder Renato kommuniziert Daysi hauptsächlich auf Englisch. Sie achtet dabei peinlich genau darauf, auch seine kleinsten Fehler zu korrigieren – für den neun Jahre älteren Bruder war das Erlernen der Sprache wesentlich schwerer. „Ich will nicht, dass er wegen seines Akzents Probleme bekommt“, gesteht Daysi und fügt hinzu: „Da sollten wir denen schon einen besseren Grund liefern.“