Treffen in Hanoi

Tauwetter zwischen Nord- und Südkorea: Machthaber Kim Jong Un (l.) und der südkoreanische Präsident Moon Jae In vor neun Monaten bei ihrem historischen Treffen an der Grenze.

26.02.2019 Hanoi. Vor seinem Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un wird US-Präsident Donald Trump heute in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi erwartet. Trumps Landung in Hanoi ist für den Abend (Ortszeit) geplant.

Am Mittwoch trifft Trump nach Angaben des Außenministeriums in Hanoi den Präsidenten und den Ministerpräsidenten des Gastgeberlandes Vietnam. Einen genauen Zeitplan für den danach geplanten Gipfel mit Kim - den das Weiße Haus für Mittwoch und Donnerstag angekündigt hat - gab es zunächst nicht. Trump wollte noch am Donnerstag wieder zurück in die USA fliegen.

Kim wurde ebenfalls am Dienstag in Hanoi erwartet. Er hatte sich mit seinem gepanzerten Spezialzug auf die rund 4500 Kilometer lange Reise gemacht. Erwartet wurde, dass Kim das letzte Teilstück von der chinesisch-vietnamesischen Grenze nach Hanoi mit dem Auto fährt. Die staatliche vietnamesische Zeitung "Nhan Dan" berichtete, die Straße werde von Montagabend bis Dienstagnachmittag gesperrt.

Es ist Trumps zweiter Gipfel mit Kim. Im vergangenen Juni waren beide in Singapur zusammengekommen. Dort hatte Kim seine grundsätzliche Bereitschaft zur "vollständigen Denuklearisierung" erklärt. Es gab aber keine konkreten Zusagen, bis wann Nordkorea sein Atomwaffen- und Raketenarsenal abrüsten will, das nicht nur von Nachbarländern wie Südkorea und Japan, sondern auch von den USA und anderen Ländern als Bedrohung wahrgenommen wird.

Im Gegenzug für atomare Abrüstung stellt Trump dem verarmten und isolierten Nordkorea wirtschaftliche Entwicklung in Aussicht. Trump schrieb am Sonntag auf Twitter, Kim wisse, "dass sein Land ohne Atomwaffen schnell eine der großen Wirtschaftsmächte auf der Welt werden könnte". Wegen seiner Lage und seiner Menschen habe Nordkorea "mehr Potenzial für schnelles Wachstum als jede andere Nation". (dpa)