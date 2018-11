Bonn. US-Präsident Donald Trump hat mit einem Tweet neue Sanktionen gegen den Iran verkündet. Das Besondere: Die Botschaft bezieht sich auf die Erfolgsserie "Game of Thrones" und stößt beim produzierenden Sender HBO auf Kritik.

Am Montagmorgen sind von den USA verhängte Sanktionen gegen den Iran in Kraft getreten. Um dem Vorgehen noch einmal Nachdruck zu verleihen, hat sich US-Präsident Donald Trump etwas Besonderes einfallen lassen - natürlich bei seinem Lieblingsmedium Twitter. Dort twitterte Trump ein Bild, das an ein Filmplakat der Erfolgsserie "Game of Thrones" erinnert: Zu sehen ist der US-Präsident mit entschlossener, finsterer Miene hinter dem Schriftzug "Sanctions are coming - November 5" ("Die Sanktionen nahen - 5. November"). Hinter Trump verschwimmt das Bild in einer Art gräulichem Nebel.

Der Tweet ist eine Anspielung auf den in der Mittelalter-Fantasy-Serie verwendeten Slogan "Winter is coming" ("Der Winter naht"). Bei "Game of Thrones" wird damit vor der heraufziehenden Katastrophe in der dunklen Jahreszeit gewarnt, denn im Winter regiert bei den Charakteren die Angst vor Unheil bringenden Kreaturen. Und: In der Serie kann der Winter mehrere Jahre dauern - womöglich auch eine Anspielung auf die neuesten Sanktionen gegen den Iran, die sich unter anderem gegen die Ölindustrie und den Banken- und Finanzsektor richten.

Beim Fernsehsender HBO, der die Serie produziert, kam Trumps Tweet erwartungsgemäß nicht so gut an. „Was heißt Markenzeichen-Missbrauch auf Dothraki?“, konterte der Sender bei Twitter. Dothraki ist eine von vielen Sprachen in der Welt von "Game of Thrones". Auf rechtliche Schritte will HBO aber wohl verzichten, wie ein Sprecher des Senders sagte.

Bei anderen Twitter-Nutzern erntete der US-Präsident mit seinem Tweet viel Häme und Spott. Ein Nutzer wandelte die Formulierung etwa in "Indictments are coming - Spring 2019" ("Die Anklagen werden kommen - Frühjahr 2019") ab. In die gleiche Richtung geht ein anderes Twitter-Bild, dass den Sonderermittler Robert Mueller in einem zur Serie passenden Kostüm mit dem Slogan "Mueller is coming" ("Mueller kommt") zeigt. Der Hintergrund: Mueller untersucht seit einiger Zeit eine mögliche russische Einflussnahme auf den US-Präsidentschaftswahlkampf und wurde so schon mehrfach Zielscheibe von diskreditierenden Tweets von Trump.