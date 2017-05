Steuererklärung des US-Präsidenten

Washington. Nein, seine Steuererklärung veröffentlicht US-Präsident nach wie vor nicht. Er spricht trotzdem gerne über und spekuliert, zu welchem Zeitpunkt er sie womöglich doch veröffentlichen würde.

11.05.2017

US-Präsident Donald J. Trump hat in Aussicht gestellt, das Rätsel um seine Steuererklärungen nach seiner Amtszeit als US-Präsident zu lüften. „Vielleicht veröffentliche ich sie, wenn ich fertig bin, denn ich bin eigentlich sehr stolz auf sie“, sagte Trump am Donnerstag dem „Economist“. Er habe bei seinen Steuern „einen guten Job gemacht“. Irgendwann werde er seine Abgaben an den Fiskus offenlegen.

Der US-Präsident weigert sich bislang entgegen aller Gepflogenheiten, Klarheit über seine Steuern zu schaffen. Recherchen der „New York Times“ hatten während des Wahlkampfs ergeben, dass Trump dank bestimmter gesetzlicher Schlupflöcher womöglich über Jahre hinweg keine Steuern gezahlt hat. Er selbst bezeichnete dies bei einem TV-Duell mit seiner Kontrahentin demokratischen Hillary Clinton als „smart“.

Im Interview des „Economist“ schloss der Republikaner einen Deal mit den Demokraten aus, bei dem er im Gegenzug für die Unterstützung einer geplanten Steuerreform seine Steuerbescheide veröffentlichen würde. Eine solche Einigung sei „unfair“ und „respektlos“. Die Opposition fordert Transparenz, auch damit klar ist, inwiefern Trump selbst von neuen Steuergesetzen profitieren könnte. (dpa)