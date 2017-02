Einreiseverbot in die USA

05.02.2017 Washington. Ein US-Berufungsgericht hat den Eil-Antrag der US-Regierung zur Wiederzulassung des Einreiseverbots abgelehnt. Die Entscheidung Trumps-Dekret auszusetzen, bleibt in Kraft.

Damit ist Donald Trump widerum an die Grenzen seiner Macht gestoßen. Die neue Erfahrung hatte ihn schon nach der Entscheidung der ersten Instanz in Rage versetzt. Die Entscheidung eines US-Bundesrichters im Westküstenstaat Washington, seine Einreiseverbote vorläufig aufzuheben, sei "lächerlich" und werde gekippt werden, wütete der US-Präsident. Und er verhöhnte Richter James Robart auch persönlich - indem er ihn als "sogenannten" Richter bezeichnete.

Ausländer hätten keine „verfassungsmäßigen Rechte“, in die USA einzureisen, erklärte er. Das Justizministerium legte beim 9. US-Bezirksgericht in San Francisco Einspruch ein.

Darin heißt es, Ausländer aus- oder einzuschließen sei das „souveräne Vorrecht“ eines Präsidenten. Grundprinzip sei, dass „ein Ausländer, der eine Einreise in die Vereinigten Staaten anstrebt, ein Privileg beantragt und keine verfassungsmäßigen Anspruch bezüglich dieses Antrags hat“.

Das Justizministerium beantragte die Aussetzung der von einem Bundesrichter am Freitag getroffenen Entscheidung, Trumps Dekret zum Einreiseverbot vorläufig bundesweit zu blockieren.

Grenzer erkennen Visa wieder an

Trotz des Einspruchs waren die Regierungsbehörden bereits am Samstag vorerst zur früheren Einreisepraxis zurückgekehrt. Die zuvor für ungültig erklärten 60.000 Visa würden wieder anerkannt, teilte das US-Außenministerium mit. Fluggesellschaften begannen, Bürger der betroffenen sieben Länder wieder an Bord zu lassen.

Bereits in den vorherigen Tagen waren mehrere Gerichtsentscheidungen gegen die Einreiseverbote ergangen, doch sie betrafen nur Teilaspekte von Trumps Erlass. Robarts Beschluss war der bisher schwerste Schlag gegen das Dekret.

Erwirkt wurde die einstweilige Verfügung vom Generalstaatsanwalt des Staates Washington, Bob Ferguson. Er argumentierte unter anderem, dass der Erlass gegen die Grundrechte von Einwanderern und ihren Familien verstoße, da er sich besonders gegen Muslime richte. "Die Verfassung hat heute gesiegt", erklärte Ferguson nach dem Richterspruch. "Niemand steht über dem Gesetz - nicht einmal der Präsident."

Trump attakiert auf Twitter

Trump bekam damit erstmals das System der "checks and balances" konkret zu spüren - so wird in den USA die wechselseitige Kontrolle der Verfassungsorgane bezeichnet. Die Erfahrung brachte ihn derart außer Fassung, dass er von seinem Luxusressort Mar-a-Lago in Florida aus eine ganze Salve von Twitter-Attacken gegen den Richter abfeuerte.

Robart beraube "unser Land der Strafverfolgung", wetterte der Präsident über den Kurzbotschaftendienst. "Wohin kommt unser Land, wenn ein Richter einen Einreisebann zum Heimatschutz stoppen und dann jeder, sogar solche mit bösen Absichten, in die Vereinigten Staaten kommen kann?"

Trumps Debakel mit dem Dekret hatte allerdings schon vor dem Richterspruch aus dem fernen Nordwesten begonnen. Der Erlass war offenbar dilettantisch vorbereitet, in vielen Detailpunkten unpräzise und innerhalb der Regierung unzureichend abgestimmt. Verwirrung in den US-Behörden und Chaos an den Abreise- und Einreiseflughäfen war die Folge - begleitet von wütenden Demonstrationen, Protesten ausländischer Partner und dem Rücktritt der kommissarischen US-Justizministerin.

Wie lange sich die juristische Auseinandersetzung um den Einreisebann nun noch hinziehen wird, ist ungewiss. Der Eilantrag des Justizministeriums gegen Robarts Verfügung wurde bei einem Bundesberufungsgericht eingereicht. Von dort wird der Streit vermutlich weiter bis vor das Oberste Gericht getragen.

Es herrscht weiter Rechtsunsicherheit

Dies alles könne "sehr schnell" gehen, sagte der Rechtsprofessor Peter Spiro von der Temple University in Philadelphia. Doch möglich sei auch, dass schon das Berufungsgericht sich mit seiner Entscheidung Zeit nehme.

Es herrscht also weiterhin höchste Rechtsunsicherheit um die US-Einreisepolitik - ebenso wie um die Haltung des neuen Präsidenten zur Gewaltenteilung. Auch wenn sich Trump vorerst der richterlichen Verfügung beugte - seine Polemik gegen Robart schürt die Sorgen, dass er sich früher oder später doch über das System der "checks and balances" hinwegsetzen könnte. Dann würde er das Land in eine Verfassungskrise stürzen.

Die "verächtlichen" Äußerungen des Präsidenten über Robart zeigten einen "Mangel an Respekt für die unabhängige Gerichtsbarkeit, der für die Zukunft des Landes nichts Gutes verheißt, solange Trump der Präsident ist", sagte der Rechtsprofessor Laurence Tribe von der Harvard-Universität der Nachrichtenagentur. (AP/AFP)