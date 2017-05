Türkischer Präsident zu Gast in den USA

US-Präsident Donald Trump (r) reicht dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am 16.05.2017 im Weißen Haus in Washington (USA), bei einer Pressekonferenz, die Hand.

16.05.2017 Washington . Erstmals treffen sich Erdogan und Trump persönlich. Fraglich ist, ob der US-Präsident die Menschenrechtslage in der Türkei ansprechen wird. Zum Auftakt zeigen sich beide jedenfalls voller Bewunderung für den anderen. Aber heikle Themen wie Syrien dürften die Floskeln rasch verdrängen.

US-Präsident Donald Trump und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan sind am Dienstag zu einem Treffen im Weißen Haus zusammengekommen. Trump sagte bei der Begrüßung, es sei ihm eine große Ehre, Erdogan in Washington zu empfangen. Dieser gratulierte dem US-Präsidenten im Gegenzug zu dessen „legendären Triumph“ bei der Wahl im vergangenen Herbst und betonte die enge Zusammenarbeit beider Staaten in Organisationen wie den UN, der Nato und den G20.

Bei dem Treffen hatten die beiden allerdings auch eine Reihe heikler Themen zu besprechen. Streitpunkte sind unter anderem die Unterstützung der USA für die syrisch-kurdische Miliz YPG und die von der Türkei geforderte Auslieferung des in den USA lebenden türkischen Geistlichen Fethullah Gülen, den Erdogan für den gescheiterten Putschversuch im vergangenen Sommer verantwortlich macht. Auch die Flüchtlingskrise und der Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat dürften zur Sprache kommen.

Es ist das erste direkte Gespräch zwischen Erdogan undTrump. Der US-Präsident hatte dem Türken aber unter anderem telefonisch gratuliert, als sich dieser in einem Referendum mehr Vollmachten gesichert hatte. Andere westliche Staats- und Regierungschefs hatten auf diesen Umbau der türkischen Verfassung eher mit Skepsis und Kritik reagiert. Fraglich ist, ob sich der US-Präsident bei dem Treffen auch zur Menschenrechtslage in der Türkei und der Verhaftungswelle nach dem Putschversuch äußern wird.

Erdogan hatte vergangene Woche deutlich gemacht, dass er bei dem Treffen mit Trump die USA von ihrer Unterstützung für die YPG abbringen wolle. Die türkische Regierung sieht in der Gruppe einen verlängerten Arm der in der Türkei als Terrororganisation verbotenen Kurdenpartei PKK. Die USA und andere westliche Staaten hingegen sind der Kurdenmiliz wohlgesonnen, weil sie sich im Kampf gegen den IS als besonders effektiv erwiesen hat. Die USA liefern ihr Waffen und haben Militärberater in den Reihen der YPG.

Das birgt die Gefahr, dass die Türkei bei weiteren Angriffen gegen die Gruppe in Syrien auch einmal US-Soldaten töten könnte. Im April wurden Stellungen der Kurden bombardiert, während sich US-Soldaten in nur zehn Kilometern Entfernung aufhielten. (ap)