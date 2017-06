Abzug aus Incirlik

Die rund 250 Soldaten, die im Kampf gegen die Terrormiliz IS im türkischen Incirlik stationiert sind, sollen nach Al-Asrak umziehen. Die wichtigsten Fragen zur Verlegung.

Von Eva Quadbeck, 07.06.2017

Die Entscheidung, deutsche Soldaten und ihre Aufklärungstornados ins jordanische Al-Asrak zu verlegen, ist am Sonntag gefallen. Im Laufe eines Besuchs von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) bei seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu wurde klar, dass die Türkei Bundestagsabgeordneten keinen Zugang zu den Bundeswehr-Soldaten garantieren will. Für die Verantwortlichen einer Parlamentsarmee ist das nicht tragbar.

Wer und was wird verlegt?

In Incirlik sind nach aktuellen Angaben des Bundesverteidigungsministeriums 250 Soldaten stationiert. Mit sechs Tornado-Aufklärungsflugzeugen liefern sie Informationen für die internationale Anti-IS-Allianz. Hinzu kommt ein Tankflugzeug. Gerät und Soldaten sollen komplett nach Jordanien verlegt werden.

Wie lange dauert der Umzug dorthin?

Inklusive Vorbereitungszeit rechnet die Bundeswehr für die Verlegung des Tankflugzeugs mit zwei bis drei Wochen. Bis die Tornados wieder einsatzfähig sind, wird es zwei bis drei Monate dauern, was vor allem an der Ausstattung der Flugzeuge mit hochsensibler Technik liegt. „Herzstück“ des deutschen Aufklärungseinsatzes sei ein Container, in dem die Rohdaten, die die Tornados liefern, ausgewertet würden, erläutert ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Die entsprechenden Computer müssten runtergefahren und verpackt werden. Der Transport erfolge dann per Schiff oder per Flugzeug.

Wer erledigt den Job der Deutschen während der Umzugszeit?

Der Kampf um Al-Rakka und Mossul in Syrien geht selbstverständlich weiter. Die Tornados sollen so lange wie möglich im Einsatz bleiben. Für die Zeit der Verlegung würden andere Verbündete einspringen, sagt ein Ministeriumssprecher.

Warum fiel die Auswahl auf Al-Asrak?

Die Bundeswehr hat eine ganze Reihe von Standorten geprüft. Darunter waren zwei in Zypern, drei in Kuwait und drei in Jordanien. Jordanien hat den Vorteil, dass die Tornados kein weiteres Land überfliegen müssen, um zur Aufklärung nach Syrien zu gelangen. Zudem wurden die technischen und logistischen Voraussetzungen der Standorte geprüft.

Macht es einen Unterschied, dass Jordanien nicht Mitglied der Nato ist?

Auch der bisherige Einsatz der Aufklärungstornados ist kein Nato-Einsatz, sondern eingebunden in die internationale Allianz gegen den IS. Formal macht es also keinen Unterschied. Aber Nato-Länder haben üblicherweise die gleichen technischen und militärischen Standards, was die tägliche Logistik erleichtert. In Nicht-Nato-Ländern kann man nicht davon ausgehen, dass alles wie zu Hause funktioniert.

Reicht ein Kabinettsbeschluss für die Verlegung der Truppe?

Das Bundeskabinett soll an diesem Mittwoch den formalen Beschluss für die Verlegung der Soldaten und der Flugzeuge fällen. Ob dies reicht, darüber gehen die Meinungen auseinander. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann forderte einen eigenen Bundestagsbeschluss. Unionsfraktionschef Volker Kauder kündigte an, man wolle bis zur nächsten Sitzungswoche prüfen, ob ein weiterer Beschluss notwendig sei. Bundestagsvizepräsidentin Michaela Noll (CDU) erklärte: „Aus meiner Sicht besteht für die Verlegung der Soldaten von Incirlik nach Jordanien keine Notwendigkeit für ein neues Bundestagsmandat, da mit dem geltenden Mandat eine wirksame Rechtsgrundlage vorhanden ist.“

Was sagen die Parlamentarier der Opposition?

Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch erklärte für seine Fraktion, dass man die Soldaten nach Hause abziehen und nicht verlegen wolle. Zur Entscheidung sagte er: „Auch wenn es bei dem Mandat für die Stationierung keine Festlegung auf den Stationierungsraum Türkei gab, brauchen wir ein neues Mandat. Dies auch, weil auf dem Brüsseler Nato-Gipfel die Nato zum formellen Akteur im Anti-IS-Kampf wurde und damit Zweifel an der Rechtskonformität des Mandats bestehen.“

Wird der Abzug der Bundeswehr aus Incirlik das deutsch-türkische Verhältnis weiter verschlechtern?

Nein. Der Abzug ist eher das Symbol für die ohnehin sehr angespannten Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Gabriel hofft sogar, dass sich das Verhältnis wieder ein wenig entspannen könnte, wenn das Dauerstreitthema um die Besuchsrechte deutscher Parlamentarier in Incirlik vom Tisch ist.