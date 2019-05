Macron spricht von „Angriff“

24.05.2019 Lyon. Ein sonniger Freitagabend in Lyon - und plötzlich gibt es einen Knall. Bei einer Explosion mitten in der Innenstadt werden mehrere Menschen verletzt. Was steckt dahinter? Die Ermittler gehen einem schlimmen Verdacht nach.

Bei einer Explosion in Lyon sind mindestens 13 Menschen verletzt worden. Die Polizei geht von einem „Angriff“ aus. Sie sucht nach einem Mann, der auf einem Fahrrad nach der Detonation geflohen sein soll. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der am Abend ein Live-Interview mit dem bekannten YouTuber Hugo Travers zur Europawahl führte, sprach von einer „Attacke“. Von Todesopfern war nach seinen Aussagen nichts bekannt. Nach der Explosion in Zentrum der Stadt im Südosten Frankreichs haben Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Der Unglücksort im historischen Zentrum der Großstadt wurde geräumt und abgesperrt.

Aurélie Bonnet Saint-Georges, Stellvertreterin des Bürgermeisters von Lyon, erklärte, dass es sich bei dem Gesuchten um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann handle. Er habe einen Helm getragen, der das Gesicht verdeckt und sei deswegen nur schwer zu identifizieren. Dieser Mann habe gegen 17 Uhr einen Gegenstand in der Rue Victor Hugo in der Nähe einer Bäckerei abgestellt, der rund eine halbe Stunde später explodiert sei. Der Sender Franceinfo berichtete unter Berufung auf das französische Innenministerium von einem Beutel auf dem Boden an einer Straßenkreuzung, der einen Sprengsatz mit Schrauben enthalten haben soll. Aurélie Bonnet Saint-Georges erklärte, die Bilder der Überwachungskameras würden noch immer von der Polizei ausgewertet. „Wir sind eher erleichtert, weil es offensichtlich keine Schwerverletzten gab, aber wir wissen mit Sicherheit, dass es ein Sprengsatz war“, sagte der Bezirksbürgermeister des betroffenen zweiten Arrondissements von Lyon, Denis Broliquier.

Die örtliche Präfektur dementierte am Abend Gerüchte, wonach es weitere Explosionen gegeben haben soll. Zwei Metrostationen in der Innenstadt wurden geschlossen, der Bereich rund um den Tatort abgesperrt. Die Präfektur rief Anwohner auf, sich fernzuhalten und keine Gerüchte zu verbreiten. Man dürfe nun die Bevölkerung nicht aufschrecken, sagte David Kimelfeld, Präsident der Metropolregion Lyon, dem Sender BFMTV.

Ein Sicherheitsbeamter in Lyon erklärte, dass in alle Richtungen ermittelt werde und noch nicht wirklich geklärt sei, ob es sich um einen Anschlag oder eine kriminelle Tat wie etwa einem Racheakt handle. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner machte sich noch am Abend auf in Richtung Lyon und rief die Bevölkerung zu erhöhter Vorsicht auf. Vor allem auf Veranstaltungen wie Sportwettkämpfen oder Konzerten würden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. So fand ein Konzert von Ed Sheeran mit mehreren Tausend Besuchern trotz der Explosion statt.

Nach der Detonation habe es gequalmt und die Leute seien mit weißem Staub bedeckt gewesen, erzählte ein Anwohner einem Reporter. Die Detonation sei nicht sehr stark gewesen, es seien nicht einmal Fensterscheiben zu Bruch gegangen.

Die Explosion trifft Frankreich kurz vor der Europawahl. Premierminister Édouard Philippe sagte seine Teilnahme an einer Abschluss-Wahlkampfveranstaltung ab. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen sprach von einem „terroristischen Anschlag“.

Frankreich wird seit Jahren von einer islamistischen Terrorwelle erschüttert. Erst im Dezember hatte der mutmaßliche Islamist Chérif Chekatt in der Straßburger Innenstadt das Feuer eröffnet - es starben letztlich fünf Menschen, zudem wurden zahlreiche verletzt. (Knut Krohn)