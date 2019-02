Nicht nur in London, auch in Edinburgh, Brighton, Oxford und vielen anderen Städten gingen junge Menschen auf die Straße.

Jugendliche nehmen mit Plakaten und Schildern an einer Demonstration für mehr Klimaschutz auf dem Parliament Square in London teil.

15.02.2019 London. Tausende Schulkinder haben am Freitag in Großbritannien für mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel demonstriert. Allein vor dem Parlament in London versammelten sich Medienberichten zufolge mehrere Tausend Kinder und Jugendliche, die dafür den Unterricht sausen ließen.

Auch in Edinburgh, Brighton, Oxford und vielen anderen Städten kam es zu Protesten. Eine Regierungssprecherin warnte, Unterrichtszeit zu verpassen sei schädlich für den Bildungserfolg der Kinder. Energiestaatssekretärin Claire Perry lobte dagegen den Einsatz der Kinder. Sie sei "unglaublich stolz" sagte Perry in einem Interview mit der BBC und bekannte: "Ich vermute, wenn das vor 40 Jahren stattgefunden hätte, wäre ich auch dabei gewesen." Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon twitterte: "Es ist ein Grund zum Optimismus, dass sich junge Menschen gegen den Klimawandel einsetzen."

Seit Wochen demonstrieren international Schüler freitags für Klimaschutz, statt zur Schule zu gehen. Ihre Losungen lauten #FridaysforFuture (Freitage für die Zukunft) oder #YouthForClimate (Jugend fürs Klima). Vorbild ist die schwedische Schülerin Greta Thunberg, die im vergangenen Jahr mit ihren Freitagsprotesten vor dem schwedischen Parlament begann. (dpa)