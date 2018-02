Ablenkungsmanöver?

ISTANBUL. Mit seinem Vorstoß, Ehebruch als Straftat erklären zu lassen, lenkt Recep Tayyip Erdogan vom Krieg in Syrien ab, sagen seine Kritiker. Auch die Wiedereinführung der Todesstrafe ist erneut Thema beim türkischen Präsidenten.

Von Susanne Güsten, 26.02.2018

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan greift in den rechtskonservativen Werkzeugkasten, um seine Wähler bei Laune zu halten: Er will den Ehebruch zur Straftat erklären lassen. Auch von der Wiedereinführung der Todesstrafe spricht Erdogan wieder. Manche Kritiker meinen, Erdogan wolle die Öffentlichkeit vom türkischen Feldzug in Syrien ablenken, der nicht so läuft, wie sich die Regierung das vorgestellt hat. Auch wahltaktische Überlegungen spielen eine Rolle: Für die Erdogan-Partei AKP steht es in den Umfragen nicht zum Besten.

Schon im Jahr 2004 hatte Erdogan als damaliger Ministerpräsident die türkischen Säkularisten und die Europäer erschreckt, indem er laut über ein strafrechtliches Verbot des Ehebruchs nachdachte. Nach heftigen Protesten im In- und Ausland ließ er den Plan wieder in der Schublade verschwinden. Damals habe er sich auf Druck der EU davon abbringen lassen, den Ehebruch unter Strafe zu stellen, sagte Erdogan jetzt. „Das war ein Fehler.“ Das Wertesystem der Türkei unterscheide sich eben von dem in Europa, fügte der Präsident hinzu. Deutlicher hätte er den inzwischen sehr tiefen Graben zwischen Ankara und Brüssel nicht beschreiben können.

Äußerer Anlass für Erdogans Überlegungen sind zwei scheußliche Verbrechen, die dem Präsidenten die Gelegenheit geben, von Moralvorstellungen und angemessener Bestrafung zu reden. Im südtürkischen Adana hatte die Polizei einen Mann unter dem Verdacht festgenommen, ein vierjähriges Mädchen aus der Nachbarschaft sexuell missbraucht zu haben; in Antalya wurde ein ähnlicher Fall bekannt, bei dem ein Man seine dreijährige Stieftochter über anderthalb Jahre immer wieder missbraucht haben soll. Die beiden Fälle haben landesweit Empörung ausgelöst. Die Regierung prüft die Möglichkeit einer chemischen Kastration für Kinderschänder.

Erdogan forderte eine härtere Bestrafung von Kindesmissbrauch und sagte, ein entsprechendes Gesetzespaket solle auch Strafen für Ehebruch enthalten. Zugleich sprach er von der möglichen Wiedereinführung der Todesstrafe, doch brauche er für die nötige Verfassungsänderung die Unterstützung der Opposition.

Normalerweise setzt Erdogan seine Pläne auch ohne Konsens im Parlament durch. Dass er das beim Thema Todesstrafe anders handhabt, deutet darauf hin, dass er zumindest derzeit nicht alle Brücken mit der EU abbrechen will: Eine Wiedereinführung des Galgens würde automatisch zum Abbruch des theoretisch immer noch laufenden EU-Beitrittsprozesses führen. Deshalb wälzt er die Verantwortung für das Zögern bei der Todesstrafe auf seine parlamentarischen Widersacher ab.

Dass Ehebruch und Todesstrafe ausgerechnet jetzt auf die Tagesordnung kommen, ist kein Zufall. Die Regierung wolle in den politischen Diskussionen in Ankara das Thema wechseln, kommentierten Erdogan-Kritiker die Äußerungen des Staatschefs auf Twitter. Ein Grund dafür könnte die Tatsache sein, dass der seit mehr als einem Monat laufende türkische Vormarsch im syrischen Afrin schleppender vorangeht als geplant. Das Eingreifen pro-syrischer Milizen in die Kämpfe lassen den von der Erdogan-Regierung versprochenen raschen Sieg unwahrscheinlich erscheinen.

Für Erdogan geht es zudem um die spätestens im kommenden Jahr anstehenden Kommunal-, Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Zur Wiederwahl als Staatschef braucht er mehr als 50 Prozent der Stimmen, doch die Wählerschaft seiner Regierungspartei AKP allein reicht dazu nicht aus. Deshalb hat sich Erdogan mit der rechtsgerichteten Oppositionspartei MHP verbündet: Die Allianz soll ihm den Sieg sichern. Allerdings stößt das Bündnis laut Medienberichten bei vielen AKP-Wählern auf Unmut. In einer neuen Umfrage liegen aber auch AKP und MHP gemeinsam klar unterhalb der 50-Prozent-Marke. Demnach würden die Erdogan-Partei und ihr Partner auch die Mehrheit im Parlament verlieren.

Erdogan wolle konservative Wähler an sich binden, um wieder nach vorne zu kommen, sagt der Meinungsforscher Murat Gezici. Zwei Drittel der türkischen Wähler seien dem konservativen Lager zuzurechnen, erläuterte Gezici gegenüber unserer Zeitung. Deshalb werde Erdogan mit Blick auf die Präsidentschaftswahl weiter versuchen, dieses Wählersegment anzusprechen. Die Initiative beim Thema Ehebruch dürfte nicht der letzte derartige Vorstoß des Präsidenten gewesen sein. Erdogan werde mit Beginn des Wahlkampfes „noch nationalistischer und konservativer“ auftreten, ist sich Gezici sicher.