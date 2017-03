Streit um Wahlkampfauftritte

Protürkische Demonstranten protestierten am Samstagabend vor dem türkischen Konsulat in Rotterdam gegen das Landeverbot.

Rotterdam/Ankara. Immer höher schaukelt sich der Streit der beiden Nato-Länder Türkei und Niederlande um Wahlkampfauftritte türkischer Minister. Nach dem Landeverbot für die Maschine von Türkeis Außenminister Cavusoglu will Ankara nun den niederländischen Botschafter vor die Tür setzen.

11.03.2017

Nach dem Streit um einen verhinderten Wahlauftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu in Rotterdam sind die diplomatischen Vertretungen der Niederlande in der Türkei abgesperrt worden. Aus Sicherheitsgründen seien die Zufahrten und Eingänge der Botschaft in Ankara und des Konsulats in Istanbul blockiert, sagte ein Beamter des türkischen Außenministeriums am Samstagabend. Auch die Residenz des Botschafters und das Gebäude seines Vertreters wurden demnach abgesperrt. Weitere Details waren nicht bekannt.

Kurz zuvor hatte das Außenministerium in Ankara mitgeteilt, der niederländische Botschafter, der sich derzeit außerhalb der Türkei befindet, sei nicht mehr in dem Land erwünscht. Man habe den niederländischen Amtskollegen mitgeteilt, dass das am Samstag ausgesprochene Landeverbot für Cavusoglu ernsthafte Folgen für „unsere diplomatischen, politischen, wirtschaftlichen und sonstigen Beziehungen“ haben werde, so das Ministerium weiter.

Cavusoglu hatte am Samstag in Rotterdam für das Verfassungsreferendum am 16. April werben wollen, mit dem Präsident Recep Tayyip Erdogan seine angestrebte, größere Machtfülle absegnen lassen möchte. Die Niederlande hatten aber aus Sicherheitsbedenken der Ministermaschine die Landeerlaubnis entzogen. Daraufhin nannten führende türkische Politiker, darunter auch Erdogan und Cavusoglu, die Niederländer unter anderem „Faschisten“ und kündigten Vergeltung an.

„Ich verstehe, dass sie verärgert sind“, aber die Bezeichnung als Faschisten gehe zu weit, sagte der niederländische Regierungschef Mark Rutte am Samstag während einer Kundgebung vor der Parlamentswahl am kommenden Mittwoch. Es sei nicht richtig, dass türkische Minister in den Niederlanden Wahlkampf unter Niederländern führten, selbst wenn diese möglicherweise einen türkischen Pass hätten. Denn in erster Linie seien sie Niederländer.

Erdogan seinerseits zeigte sich äußerst empört über das Landeverbot und drohte mit Gegenmaßnahmen: „Ihr könnt das Flugzeug des Außenministers stoppen, wie ihr wollt“, sagte er auf einer Kundgebung in Istanbul. „Schauen wir mal, wie eure Flugzeuge von jetzt an in die Türkei kommen.“ Während die Menge buhte, sagte er weiter: „Sie wissen nichts von Politik und internationaler Diplomatie, diese Nazi-Überbleibsel; sie sind Faschisten!“

Türkische Familienministerin in Rotterdam gestoppt

Am Samstagabend wurde indes Familien- und Sozialministerin Fatma Betül Sayan Kaya im Auto gestoppt. Sie sei vor dem türkischen Konsulat in Rotterdam von Sicherheitskräften aufgehalten worden, berichtete der niederländische Sender NOS.

Auto's met vermoedelijk Turkse minister van familiezaken wordt in omgeving consulaat tegengehouden. pic.twitter.com/zhG3FpUr88 — robert bas (@robertpbas) 11. März 2017

Ministerpräsident Mark Rutte erklärte laut NOS, die Ministerin habe offenbar vorgehabt, eine Rede zu halten. „Was uns betrifft, darf sie das nicht tun“, sagte Rutte. Dem Vernehmen nach war die Ministerin von Deutschland aus mit dem Auto nach Rotterdam gereist. Es sei unklar, ob sie noch am selben Abend nach Deutschland zurückkehren werde, hieß es in niederländischen Medien.

Auf Twitter schrieb die Ministerin: „Die Niederlande verletzen alle internationalen Gesetze, Konventionen und Menschenrechte, indem sie mich nicht ins türkische Konsulat in Rotterdam lassen.“

Türken demonstrieren vor Konsulat

Vor dem niederländischen Konsulat in Istanbul demonstrierten am späten Samstagabend rund 500 verärgerte Demonstranten gegen die Auftrittsverbote in Europa. Vor dem aus Sicherheitsgründen abgeriegelten Gebäude sangen sie die türkische Nationalhymne und Sprechchöre wie „Barbarisches Europa“, „Gott ist groß“ oder „Diktator Niederlande wird zahlen“.

Bilder der privaten Nachrichtenagentur Dogan zeigten Bereitschaftspolizisten und Spezialkräfte außerhalb des Konsulats. Der türkische Sender TRT berichtete, einige Demonstranten hätten Eier in Richtung der Botschaft geworfen. Sie seien jedoch aufgerufen worden, friedlich zu protestieren. „Niederlande, sei nicht überrascht, und teste nicht unsere Geduld“, sangen die Demonstranten vor dem Konsulat in Istanbul ferner.

In der Türkei selbst machte auch Ministerpräsident Binali Yildirim Stimmung gegen die Niederlande und andere Länder, in denen dieser Tage ebenfalls Wahlauftritte türkischer Minister nicht stattfinden durften. Er rief Europa auf, sich nicht weiter in türkische Angelegenheiten einzumischen. Die Regierung in Ankara beschuldigt Deutschland und die Niederlande, Einfluss auf die Wahlauftritte zu nehmen, um ein „Nein“ bei dem Referendum zu begünstigen.

Die Entwicklung ist eine schwere Eskalation im Verhältnis zweier Nato-Mitglieder. Angesichts der am Mittwoch anstehenden Parlamentswahl in den Niederlanden ist dort die Lage nach einem von antiislamischen und fremdenfeindlichen Sprüchen geprägten Wahlkampf des Rechtspopulisten Geert Wilders ohnehin besonders heikel. Abgesehen davon sind sowohl die niederländische als auch die deutsche Regierung über die Menschenrechts- und Sicherheitslage in der Türkei seit dem gescheiterten Putsch im Sommer 2016 besorgt.

Türkischer Außenminister Cavusoglu in Frankreich eingetroffen

Außenminister Cavusoglu traf am späten Samstagabend unterdessen in der ostfranzösischen Stadt Metz ein, wo er am Sonntag an der Veranstaltung einer örtlichen türkischen Vereinigung teilnehmen wollte, wie aus seinem Umfeld verlautete. In französischen Diplomatenkreisen hieß es, das Außenministerium in Paris sei über den Besuch informiert. Dass Cavusoglu seine Veranstaltung abhalten könne, hänge mit der Versammlungsfreiheit zusammen (ap/dpa/afp)