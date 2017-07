Zehn Festnahmen

06.07.2017 Berlin. Die Direktorin der türkischen Sektion von Amnesty International, Idil Eser, ist festgenommen worden. Derzeit besteht weder Kontakt zu Anwälten, noch zu Angehörigen.

Die Festnahme sei am Mittwoch bei einem Workshop über Datensicherheit auf der Insel Büyükada bei Istanbul erfolgt, teilte die Menschenrechtsorganisation am Donnerstag in Berlin mit.

Mit Eser seien sieben weitere Menschenrechtler, zwei Referenten und ein Hotelbesitzer festgenommen worden, darunter ein Deutscher und ein Schwede. Esers Aufenthaltsort sei nicht bekannt. Amnesty forderte die sofortige Freilassung der Gruppe.

Der internationale Amnesty-Generalsekretär Salil Shetty zeigte sich empört darüber, dass die Gruppe ohne Grund bei einem Routine-Seminar festgenommen wurde und ohne Kontakt zu Anwälten oder Angehörigen festgehalten werde. Er warf der Türkei grotesken Machtmissbrauch vor, der die prekäre Situation der Menschenrechte in dem Land beleuchte.

Shetty appellierte an die am Freitag und Samstag in Hamburg tagenden Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten, von Präsident Recep Tayyip Erdogan in ihrer Mitte klar und deutlich die Freilassung von inhaftierten Menschenrechtlern zu fordern. Die Lenker der Welt seien bislang bemerkenswert tolerant gegenüber dem Abbau der Menschenrechte in der Türkei, kritisierte er. (epd)