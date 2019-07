Behörden stellen Ultimatum

Istanbul. Die Istanbuler Behörden stellen nicht registrierten Syrern ein Ultimatum. Aktivisten werfen den Behörden Deportationen ins Kriegsgebiet vor. Seit einigen Tagen suche die Polizei nach Syrern, die nicht ordnungsgemäß in Istanbul registriert seien.

Von Susanne Güsten, 24.07.2019

Syrische Aktivisten werfen den türkischen Behörden vor, Flüchtlinge gegen ihren Willen ins syrische Kriegsgebiet zu deportieren. In der vergangenen Woche seien etwa 400 Syrer aus Istanbul in die syrische Provinz Idlib gebracht worden, sagte der syrische Exilpolitiker Halid Hoca unserer Zeitung in Istanbul. Die türkische Regierung erklärte dagegen, sie gehe zwar mit verstärkten Kontrollen gegen Flüchtlinge vor, die keine ordentlichen Aufenthaltspapiere besitzen, schiebe aber keinen Syrer ab. Ankara reagiert mit der härteren Gangart auf den wachsenden Unmut in der türkischen Bevölkerung wegen der 3,6 Millionen Syrer im Land.

Hoca, ein ehemaliger Chef der syrischen Exilopposition in der Türkei, berichtete, einige Syrer seien mit gefesselten Händen in Busse gebracht worden. Seit einigen Tagen suche die Polizei in Wohnungen und Betrieben nach Syrern, die nicht ordnungsgemäß in Istanbul registriert seien, sagte er.

Eine halbe Million Syrer leben allein Istanbul

In der Bosporus-Metropole leben nach offiziellen Angaben etwa 550 000 Syrer. Hinzu kommen weitere Flüchtlinge, die aus anderen Landesteilen oder direkt aus Syrien ohne staatliche Registrierung nach Istanbul gekommen sind.

Es sei nichts dagegen einzuwenden, Syrer ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung für Istanbul auf andere türkische Städte zu verteilen, sagte Oppositionsaktivist Hoca. Doch dann habe die Regierung plötzlich mit den Deportationen nach Idlib begonnen.

Idlib ist die letzte Rebellenhochburg in Syrien und wird größtenteils von islamistischen Extremisten beherrscht. Hoca sagte, die deportierten Flüchtlinge seien der Verfolgung durch die Extremisten und den Bombardements der syrischen und russischen Luftwaffe in Idlib ausgesetzt. Erst vor wenigen Tagen starben bei neuen Luftangriffen in Idlib mehrere Dutzend Menschen.

Auch andere syrische Aktivisten in Istanbul berichteten unserer Zeitung gegenüber, dass es Deportationen gegeben habe. Syrer in Istanbul sagten der türkischen Zeitung „Evrensel“, in letzter Zeit seien viele Flüchtlinge gegen ihren Willen in ihr Heimatland deportiert worden. „Die Syrer haben Angst“, sagte ein Flüchtling der Zeitung zufolge.

Dagegen sagte Innenminister Süleyman Soylu dem türkischen Nachrichtensender NTV, Syrer in der Türkei hätten einen Schutzstatus und würden nicht abgeschoben. Flüchtlinge aus anderen Ländern wie Afghanistan werden dagegen in ihre Heimatländer zurückgebracht. Laut Soylu wurden seit Jahresbeginn bereits 43 000 Menschen deportiert, die ohne gültige Papiere in die Türkei gekommen waren.

Stimmungsveränderung hat politische Folgen

Soylu bestätigte, dass die Polizei mit Razzien in Istanbuler Betrieben nach illegal beschäftigten Syrern sucht. Bis zum 20. August sollen alle syrischen Flüchtlinge, die ohne Aufenthaltspapiere in Istanbul sind, die Stadt verlassen. Wer nicht freiwillig gehe, werde in Auffanglager gebracht, sagte Soylu.

Jahrelang hatten die Türken die Anwesenheit der Syrer in ihrem Land mit großem Verständnis hingenommen. Besonders die derzeitige Wirtschaftskrise hat die Stimmung aber umschlagen lassen. Die Syrer gelten als Konkurrenten auf einem Arbeitsmarkt, auf dem es viele Türken sehr schwer haben, einen Job zu finden.

In einer aktuellen Umfrage sagten fast 90 Prozent der Teilnehmer, sie lehnten das Argument der Regierung ab, die Aufnahme der Syrer sei eine humanitäre Pflicht. Fast drei von vier Türken stimmten der umstrittenen Entscheidung eines Lokalpolitikers zu, Syrer von Badestränden zu verbannen. Der Unmut entlädt sich immer häufiger in Gewalt. Anfang des Monats griff ein Mob im Istanbuler Stadtteil Kücükcekmece syrische Geschäfte an. Auslöser war ein Gerücht, wonach ein syrischer Junge ein türkisches Mädchen belästigt habe. Die Polizei dementierte dies, konnte die Gewalt aber nicht aufhalten.

Die Stimmungsveränderung hat auch politische Folgen. Oppositionspolitiker finden bei den Wählern Gehör für ihre Forderung nach einem Ende der „Politik der offenen Tür“, mit der Präsident Recep Tayyip Erdogan in den vergangenen Jahren den schutzsuchenden Syrern ein neues Zuhause gab. Bei den kürzlichen Kommunalwahlen verlor Erdogans Regierungspartei AKP die Herrschaft über Istanbul und andere große Städte an die Opposition.

Seitdem signalisieren Erdogan und Soylu eine härtere Linie gegenüber den Flüchtlingen. Erdogan sagte laut Medienberichten in einer Sitzung seiner Regierungspartei AKP, straffällige Flüchtlinge sollten abgeschoben werden. Aktivist Hoca sagte dazu, er unterstütze die türkische Regierung bei den Bemühungen, gegen illegale Machenschaften vorzugehen. „Aber Leute in ein Kriegsgebiet zu schicken – das muss aufhören.“