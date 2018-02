11.02.2018 Istanbul. Die pro-kurdische Oppositionspartei HDP in der Türkei ist trotz zunehmenden Drucks zu ihrem Kongress in Ankara zusammengekommen. #

Die Parteivorsitzende Serpil Kemalbay sendete am Sonntag zur Eröffnung Grüße an ihren seit 15 Monaten inhaftierten Ko-Vorsitzenden Selahattin Demirtas. Die in Celle geborene Abgeordnete Feleknas Uca begrüßte die Teilnehmer auch auf Deutsch.

Die HDP - zweitgrößte Oppositionspartei im Parlament - wählt auf dem Kongress ein neues Führungsduo. Demirtas legt auf eigenen Wunsch den Parteivorsitz nieder. Auch Kemalbay tritt ab. Kandidaten für die stets aus einer Frau und einem Mann gebildete Doppelspitze sind Vize-Parlamentspräsidentin Pervin Buldan und der frühere Abgeordnete Sezai Temelli.

Kemalbay rief am Sonntag zum Widerstand gegen das "Ein-Mann-Regime" in der Türkei auf. Vor dem Parteikongress hatte sie massiven Druck der islamisch-konservativen AKP-Regierung auf die HDP kritisiert und die Regierung als "faschistische Diktatur" bezeichnet.

Am Freitag war die Festnahme von Kemalbay und von 16 weiteren Verdächtigen wegen "Anstachelung zum Konflikt" angeordnet worden. Kemalbay wurde zunächst aber nicht in Polizeigewahrsam genommen. Hintergrund sind Aufrufe zum Protest gegen die türkische Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG im syrischen Afrin. Die YPG ist eng mit der PKK verbunden. (dpa)