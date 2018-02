Krieg, Zerstörung und Tod

Der Aufstand gegen das Assad-Regime mündete in einen schon beinahe sieben Jahre dauernden Krieg, in dem Syrien zur Bühne eines Kampfes zwischen regionalen und globalen Mächten wurde. Ein Ende des Blutvergießens ist nicht in Sicht.

Von Susanne Güsten, 23.02.2018

Mit lokalen Protesten gegen die Regierung von Präsident Baschar al-Assad fing es vor knapp sieben Jahren an. Mitten im Schwung des Arabischen Frühlings waren die ersten Unruhen in Syrien im März 2011 zunächst keine Sensation, doch mittlerweile ist das geschundene Land zur Bühne eines weltpolitischen Machtkampfes geworden. In Syrien kreuzen sich politische und religiöse Konfliktlinien, alte Bündnisse zerbrechen, neue Allianzen werden geschmiedet.

Es gibt keine Anzeichen für ein baldiges Ende dieses Krieges – er könnte sich vielmehr leicht auf die ganze Region ausbreiten. Fast ebenso entscheidend wie der Frühling des Jahres 2011 ist für den Syrien-Konflikt der Herbst des Jahres 2015, der den Beginn der russischen Intervention markiert. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten flog die russische Luftwaffe Angriffe in Nahost. Möglich wurde das nicht nur durch eine neue Aggressivität der russischen Außenpolitik, die sich auch in der Ukraine zeigte. Der Rückzug der USA aus dem Nahen Osten machte den Weg für die Russen frei.

Seit dem Zweiten Weltkrieg hatten sich alle Akteure in der Region mit einer Konstante angefreundet: Amerika war mit seiner militärischen und wirtschaftlichen Macht die letztlich entscheidende Kraft. Die Amerikaner stützten Israel sowie muslimische Verbündete wie Ägypten, Saudi-Arabien und die Türkei, und waren Oberschiedsrichter im israelisch-palästinensischen Konflikt. Doch unter Barack Obama und Donald Trump hat sich das geändert: Beide Präsidenten reagierten auf die Kriegsmüdigkeit ihrer Wähler. Heute sind die USA deshalb nur mit 2000 Soldaten in Syrien präsent und darauf angewiesen, mit Hilfe der Kurden die Osthälfte des Landes zu sichern.

Da Politik kein Vakuum duldet, stoßen andere Mächte, allen voran Russland, in die Lücke, die von den Amerikanern gelassen wird. Anders als Russland, das Assad stützt und sich als neue Nahost-Macht etablieren will, haben die USA bisher nicht so recht erklären können, welche Ziele sie in Syrien eigentlich verfolgen. „Es gibt keine umfassende Strategie“, sagte Alex Vatanka vom Middle East Institute in Washington. „Und das gibt Anderen den Spielraum, um sich um ihre eigenen Interessen zu kümmern.“

Seit dem Jahr 2014 hatte der Kampf gegen den IS viele Gegensätze der Mächte in den Hintergrund rücken lassen. Nun, da die Dschihadisten militärisch besiegt sind, geht es den Beteiligten nicht vorrangig um ein Ende des Krieges, die Rückkehr der mehr als fünf Millionen syrischen Flüchtlinge und einen Wiederaufbau des Landes.

Lokale, regionale und globale Mächte streiten sich vielmehr um Einfluss, Ressourcen, Territorium. Die Konkurrenz von Russland und USA sowie das Fehlen einer klaren amerikanischen Strategie bilden den Rahmen eines Krieges, der längst andere Akteure auf den Plan gerufen hat.

Türkei verfolgt im Norden eigene Ziele

Die schiitische Führungsmacht Iran zum Beispiel wittert die Chance, Assads Syrien als Teil einer Brücke von Teheran über Bagdad und Damaskus bis nach Libanon am Mittelmeer zu nutzen. Als Partner Irans mischt die libanesische Hisbollah auf der Seite Assads in Syrien mit. Dagegen wehren sich die sunnitischen Gegner der Iraner am Golf sowie Israel, das die iranische Machtausbreitung als existenzielle Gefahr sieht. Ein israelisch-iranischer Krieg neben dem Syrien-Krieg ist deshalb möglich.

Im Norden Syriens verfolgt auch die Türkei eigene Ziele. Nachdem Ankara in den ersten Jahren des Syrien-Konfliktes vor allem Assads Entmachtung anstrebte, hat heute die Zerschlagung der Autonomie der syrischen Kurden entlang der langen Grenze mit der Türkei für Präsident Recep Tayyip Erdogan oberste Priorität.

Da die Kurden mit den USA im Kampf gegen den IS und zur Abwehr russischer und iranischer Ambitionen verbündet sind, befinden sich die Nato-Partner Ankara und Washington auf Kollisionskurs. Sogar eine direkte militärische Auseinandersetzung wird nicht mehr ausgeschlossen – siehe Erdogans Warnung an die Amerikaner, sie riskierten in Syrien eine „osmanische Ohrfeige“.

Fast alle Akteure im Syrien-Konflikt bedienen sich lokaler Milizen, um ihre Ziele zu erreichen. Diese Stellvertreter haben häufig jedoch etwa ganz Eigenes im Sinn, was die Lage auf den Schlachtfeldern noch unübersichtlicher macht.

Immer wieder neue Konstellationen

Das kaum durchschaubare Geflecht von häufig widerstrebenden Interessen führt zu neuen Bündnissen, die in den kommenden Jahren die Weltpolitik verändern könnten. Zwischen Russland, dem Iran und der Türkei ist eine anti-westliche Achse entstanden. Der Zusammenhalt des westlichen Lagers wird dagegen durch das Desinteresse der Europäer und durch die Konzeptlosigkeit der Amerikaner geschwächt.

Wie in einem Kaleidoskop gibt es immer wieder neue Konstellationen: Assad ist kein Freund der syrischen Kurden, unterstützt sie aber im Kampf gegen die Türken. Keiner der Akteure kann sich seiner Position wirklich sicher sein. Russland sieht aus wie der große Sieger in Syrien, doch Wladimir Putin weiß, dass der Krieg bei der eigenen Bevölkerung unbeliebt ist. Um den Konflikt zu beenden und Russland zu neuem Ruhm als Friedensmakler zu führen, braucht Putin Türken und Iraner. Daheim steht Erdogan vor schwierigen Wahlkämpfen, und im Iran begehrt das Volk gegen den teuren Krieg in Syrien auf. Will Teheran in einer solchen Situation wirklich einen neuen Krieg gegen Israel riskieren?

Fest steht schon jetzt, dass der Syrien-Konflikt das Machtgefüge im Nahen Osten auf Dauer verändert hat. Russland dürfte die gewonnene Machtposition, symbolisiert durch eine Luftwaffenbasis bei Latakia und einem Marinestützpunkt in Tarsus am Mittelmeer, so schnell nicht wieder aufgeben. Inzwischen streckt Moskau seine Fühler sogar nach Ägypten aus.

Es ist unklar, wie die USA auf diese Konkurrenz reagieren werden. Außenminister Rex Tillerson stellte im Januar zwar ein Syrien-Programm seines Landes vor, doch dieses ist von den Ereignissen bereits wieder überholt. Washington gehe in der Tillerson-Strategie davon aus, dass der Krieg in Syrien zu Ende gehe, sagte Joe Macaron vom Arab Center in Washington unserer Zeitung: Doch der Krieg könnte noch lange dauern. Und es ist möglich, dass Syrien am Ende ganz zerrieben wird, in einzelne Einflusszonen zerfällt und auf Jahre hinaus ein Krisenherd bleibt