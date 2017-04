Perspektiven nach dem Referendum

Berlin. Deutschland und Europa müssen ihr Verhältnis zu Ankara neu justieren. Trotz aller Konflikte gibt es viele gemeinsame Interessen.

Von Eva Quadbeck, 19.04.2017

Die EU und Deutschland müssen nach dem Referendum eine neue Grundlage für die Zusammenarbeit mit der Türkei finden. Strategisch bleibt die Türkei ein wichtiger Partner. Politisch wird man einen weniger emotionalen Umgang miteinander finden müssen. Die Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Jutta Cordt, rief in der Debatte um das türkische Verfassungsreferendum zur Mäßigung auf. „Gerade jetzt sollten Deutsche und türkischstämmige Bürgerinnen und Bürger nicht in Polemik abdriften oder pauschale Urteile übereinander fällen“, sagte Cordt unserer Redaktion.

Nato:

Die Türkei verfügt nach den USA über die zweitgrößte Armee innerhalb des Verteidigungsbündnisses. Damit ist das Land am Bosporus territorial und militärisch ein wichtiger Partner in der Nato. Seit jeher gilt die Türkei als Bollwerk, dass die Konflikte im Nahen und Mittleren Osten nicht direkt auf Europa übergreifen. Konkret nutzen die Alliierten aktuell den Luftstützpunkt Incirlik, um von dort aus Angriffe gegen den IS zu fliegen. Im Südosten des Landes steht zudem ein wichtiges Nato-Raketenabwehrradar. Umgekehrt hat auch die Türkei ein vitales Interesse, ihre Nato-Mitgliedschaft aufrechtzuerhalten. Ohne die Zugehörigkeit in dem Verteidigungsbündnis wäre die Türkei eine isolierte Mittelmacht, die von radikalen Islamisten und Kurden bedrängt wird.

EU:

Dass die Türkei nach dem Ja zum Verfassungsreferendum kein Beitrittskandidat der EU mehr sein kann, leugnet in Brüssel eigentlich niemand. Die Frage ist nur, wer den Schlussstrich zieht. Noch kurz vor der Abstimmung höhnte Erdogan, die EU solle ihm doch ein Schreiben schicken, dass die Beitrittsverhandlungen beendet seien. Im Europäischen Parlament und im Rat mehrten sich auch schon vor dem Referendum die Stimmen, die ein Ende der Beitrittsverhandlungen forderten. Der Beitritt sei „derzeit vom Tisch“, sagte gestern der italienische Außenminister Angelino Alfano.

Ein Ende der EU-Option wäre auch die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei, die Erdogan in Aussicht gestellt hat. Der Fraktionschef der Konservativen im Europäischen Parlament, Manfred Weber (CSU), fordert eine neue Beziehung zur Türkei: „Wir haben ein Interesse an einer stabilen Türkei, weil beide Seiten enge Partner in einer ganzen Reihe an Bereichen bleiben. Deshalb sollten wir auf die Türkei bald mit Vorschlägen für neue Kooperationen zugehen, wie im Kulturbereich, im Anti-Terrorkampf oder im Wirtschaftsbereich, anstatt am quälenden und aussichtslosen Beitrittsprozess festzuhalten.“

Wirtschaft:

Ökonomisch ist die Türkei auf die EU angewiesen. Etwa die Hälfte der Exporte der Türkei gehen in Länder der EU. Umgekehrt kommen rund 60 Prozent der Investitionen in der Türkei aus der EU. Die Türkei muss also ein Interesse daran haben, dass die Wirtschaftsbeziehungen zur EU nicht leiden.

Tourismus:

Deutsche Reisende stimmen mit den Füßen ab. Schon bei den Frühbucher-Reisen, die zwischen November und Januar festgelegt werden, gab es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem Minus von 58 Prozent einen dramatischen Einbruch, wie aus Daten des Deutschen Reiseverbandes hervorgeht. Die deutsch-türkische Auseinandersetzung und die Referendumsentscheidung dürften den Trend verstärken. Will die Türkei das deutsche Publikum für den Tourismus zurückgewinnen, müsste sie Zeichen der Deeskalation senden, etwa die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel.