Trump übernimmt die Macht

19.01.2017 Bonn. Am 20. Januar wird der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Was der Republikaner in seiner Rede sagen wird und vor allem wie, bleibt bei dem für seine verbalen Entgleisungen bekannten Donald Trump abzuwarten.

Am Freitag, 20. Januar exakt um 12.00 Uhr mittags (18.00 Uhr MEZ) ist es so weit: Der neue Präsident der vereinigten Staaten von Amerika gibt seine Amtsantrittsrede und legt seinen Amtseid ab. Mit diesem Tag beginnt offiziell die Regierungszeit von Donald Trump als 45. amerikanischem Präsidenten.

Nach seinem Wahlkampf, der gespickt war mit Beleidigungen und radikalen Äußerungen, wird nun besonders diese erste Rede von Donald Trump mit Spannung erwartet. Erhofft wird vor allem ein etwas milderer, präsidialer Tonfall - üblich ist es auch, in dieser ersten Ansprache die Zukunft des Landes zu skizzieren. Seine Rede wird sich außerdem mit der des scheidenden Präsidenten Barack Obama messen müssen, der im Jahr 2009 seine Antrittsrede vor einem begeisterten Publikum hielt.

Während Barack Obama vor acht Jahren besonders die Gleichheit aller Amerikaner und die Vielfalt der Bevölkerung als Stärke hervorhob, bleibt zu erwarten, wie versöhnlich Donald Trumps Rede ausfallen wird. Da Trump sich in vielen Punkten von Obamas Meinung unterscheidet und zum Beispiel angekündigt hatte, die von diesem eingeführte Krankenversicherung "Obamacare" wieder ab zu schaffen, wird vor allem erhofft, dass Trump seine Meinung und politischen Vorhaben klar formuliert.

Ob er sein Publikum dabei so mitreißen kann wie Obama, ist fraglich. Bei einer Sache hat Donald Trump auf jeden Fall schon mal die Nase vorn - er ist nämlich bisher der bei Amtsantritt älteste Präsident.



Ehemalige Präsidenten der USA Foto: dpa 1961 - John F. Kennedy bei seiner Ansprache zur Amtseinführung in Washington.

Foto: dpa 1981 - Ronald Reagan nach seiner Amtseinführung mit seiner Frau Nancy auf dem Hügel des Capitols in Washington.

Foto: dpa 1993 - Bill Clinton mit seiner Ehefrau Hillary am Abend der Amtseinführung.

Foto: dpa 2005 - George W. Bush bei seinem Amtseid, neben ihm steht seine Ehefrau Laura.

Foto: dpa 2009 - Barack Obama legt seinen Amtseid in Beisein seiner Frau Michelle und den Töchtern Sasha und Malia ab.

Foto: dpa 2017 - Bereits während der Vorbereitungen auf die Amtseinführung von Donald Trump kam es zu Protesten, wie hier am 18.01.2017.

Allerdings haben bereits im Vorfeld einige Prominente und Musiker zur Veranstaltung abgesagt und dem zukünftigen Präsidenten damit ihre Unterstützung versagt.

Der Ablauf der Amtseinführung

Um 9.30 Uhr Ortszeit beginnen am 20. Januar die Feierlichkeiten mit der Nationalhymne Amerikas, gesungen von Jackie Evancho. Um 11.30 Uhr sprechen Vertreter mehrerer Religionsgemeinschaften Gebete. Anschließend wird Trumps Vize Mike Pence ins Amt eingeschworen.

Um 12 Uhr legt Donald Trump auf den Stufen des Kapitols seinen Amtseid ab und hält seine Rede. Nach dem Mittagessen beginnt die Parade zum Weißen Haus, zu der sich vorab nicht genehmigte Demonstranten angekündigt haben. Gegen Abend finden drei Bälle statt, an denen Donald Trump mit seiner Frau Melania teilnehmen wird.

Die Rede des zukünftigen Präsidenten wird etwa 20 Minuten dauern. Das gab der Sprecher des designierten Präsidenten bekannt. Sean Spicer fügte hinzu, Trump schreibe die Rede selbst. Der Republikaner hatte zuvor in einem Fox-Interview gesagt, er werde sich zu Beginn der Ansprache bei seinem Vorgänger Barack Obama und dessen Frau Michelle bedanken.

Die Vorbereitung und seine Freude auf die Amtseinführung teilt Donald Trump auch via Twitter:

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. Januar 2017

People are pouring into Washington in record numbers. Bikers for Trump are on their way. It will be a great Thursday, Friday and Saturday! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. Januar 2017

Er erwartet demnach eine hohe Teilnehmerzahl bei seiner Veridigung. Allerdings schätzen Experten die Anzahl derer, die der Amteinführung bewohnen werden auf etwa 700.000 bis 900.000 Menschen. Also etwa halb so viele Zuschauer, wie bei Barack Obamas Amtseinführung erschienen. Bei dessen zweiter Zeremonie erschienen sogar rund eine Million Menschen.

Es bleibt also abzuwarten ob die Rede Trumps die Erwartungen der Zuhörer erfüllen wird und ob diese seine Erwartungen erfüllen und zu Tausenden erscheinen werden. Da er bisher als spontaner und impulsiver Redner in Erscheinung getreten ist, bleibt es außerdem spannend ob er einen gemäßigten Tonfall treffen wird. (mit Inhalten von dpa)

(Katharina Hamann)